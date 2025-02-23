تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة

هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأشاد سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية وتنموية بارزة، شملت مختلف الميادين والمجالات، وبصورة عززت من مكانتها المرموقة لدى المجتمع الدولي.

وأعرب سمو أمير دولة الكويت، عن بالغ اعتزازه برسوخ العلاقات الأخوية، التي تجمع الأسرتين الكريمتين، والتي تجسدت بالمواقف التاريخية المشتركة فيما بينهما، وعن الثناء على الأواصر الوثقى التي تجمع البلدين، سائلًا المولى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية؛ لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة، وأن يحقق لها وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة.

كما هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأشاد سموه في برقية بعثها لسمو ولي العهد، بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية وتنموية بارزة، شملت مختلف المجالات.

وأعرب عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية والأخوية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدًا على الحرص والتطلع الدائم لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما على كافة الأصعدة، سائلًا المولى أن يديم على سمو ولي العهد موفور الصحة وتمام العافية، وللمملكة العربية السعودية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة. كما هنأ صاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأشاد سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، بالمسيرة الحافلة بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة، مبتهلًا إلى الله- جل وعلا- أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة كل التقدم والازدهار، في ظل قيادته الرشيدة.

كما هنأ ولي عهد دولة الكويت في برقية مماثلة، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأشاد سموه بالإنجازات الحضارية والتنموية التي حققتها المملكة على كافة الأصعدة، مبتهلًا إلى الله- جل وعلا- أن يديم على سمو ولي العهد وافر الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة كل التقدم والازدهار، في ظل قيادته الرشيدة.

وهنأ سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في برقيتين مماثلتين، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد- حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.