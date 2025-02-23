تطبيق قواعد “المستفيد الحقيقي” في أبريل

البلاد – الرياض

وافق وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على قواعد المستفيد الحقيقي، والتي سيتم العمل بها اعتبارا من تاريخ 3 أبريل القادم ، وتهدف القواعد إلى رفع مستوى شفافية الشركات توافقا مع المتطلبات الدولية، وتكوين قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي- حسب الجريدة الرسمية “أم القرى”

وتسري قواعد المستفيد الحقيقي على الشركات الخاضعة لأحكام النظام ما عدا الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. ويعتبر كل شريك أو مساهم في الشركة مستفيداً حقيقياً عند تحقق أي من الآتي:

– أن يمتلك نسبة تمثل 25 % على الأقل من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.- أن يسيطر على نسبة 25 % على الأقل من إجمالي حقوق التصويت على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر.

– أن يكون له تعيين مدير الشركة أو أغلبية أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها أو يكون له عزل المدي أو أغلبية أعضاء المجلس أو الرئيس بشكل مباشر أو غير مباشر.

– أن يكون قادراً على التأثير في أعمال أو قرارات الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر. – أن يكون ممثلا نظاميا لشخصية اعتبارية ينطبق عليها أي من المعايير أعلاه.

– أن يكون مديراً أو عضو مجلس إدارة في الشركة.