تركيب اللوحات الدلالية للأئمة والملوك على 15 ميدانًا بالرياض

الرياض : البلاد

باشرت أمانة منطقة الرياض أعمال تركيب لوحات الطرق التي تحمل أسماء الأئمة والملوك على خمسة عشر ميدانًا رئيسًا في العاصمة في خطوة تعكس حرص القيادة -أيدها الله- على إبراز الرموز الوطنية التي كان لها دور بارز في بناء الدولة السعودية وتطورها وتخليدًا لمسيرتهم في بناء الدولة وتعزيز هويتها الوطنية.

وبدأت الفرق الميدانية فور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد -حفظهما الله-، بتركيب اللوحات في الميادين، وتعديل المسميات المؤدية إليها، بما يعزز سرعة الإنجاز وجاهزية الأمانة، كما تتوافق هذه المبادرة مع إستراتيجية أمانة منطقة الرياض الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية في الفضاءات العامة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال إبراز القيم التاريخية والثقافية التي تشكّل ملامح الوطن.