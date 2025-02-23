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تركيب اللوحات الدلالية للأئمة والملوك على 15 ميدانًا بالرياض

صحيفة البلادaccess_time25 / شعبان / 1446 هـ      23 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 باشرت أمانة منطقة الرياض أعمال تركيب لوحات الطرق التي تحمل أسماء الأئمة والملوك على خمسة عشر ميدانًا رئيسًا في العاصمة في خطوة تعكس حرص القيادة -أيدها الله- على إبراز الرموز الوطنية التي كان لها دور بارز في بناء الدولة السعودية وتطورها وتخليدًا لمسيرتهم في بناء الدولة وتعزيز هويتها الوطنية.

 وبدأت الفرق الميدانية فور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد -حفظهما الله-، بتركيب اللوحات في الميادين، وتعديل المسميات المؤدية إليها، بما يعزز سرعة الإنجاز وجاهزية الأمانة، كما تتوافق هذه المبادرة مع إستراتيجية أمانة منطقة الرياض الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية في الفضاءات العامة، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال إبراز القيم التاريخية والثقافية التي تشكّل ملامح الوطن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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