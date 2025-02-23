بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.. خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان تهاني قادة الدول

عواصم – واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التهاني من ملوك وأمراء وقادة دول؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، معربين عن تمنياتهم لشعب المملكة العربية السعودية بمزيد من التقدم والازدهار والرقي، في ظل قيادته الحكيمة، مشيدين بما تحقق من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف المجالات.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في برقيات، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس. كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في برقيات، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

من جهته، هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس. وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلًا الله- تعالى- أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين، وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى شعب المملكة بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

كما هنأ صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، في برقية أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود-حفظه الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب جلالته عن تهانيه الخالصة لخادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له- حفظه الله- بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، مقرونة بالدعاء إلى الله- تعالى- أن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها، وقد تحقق المزيد، مما يصبو إليه شعب المملكة من تقدُّم ونماء ورخاء.

وفي السياق ذاته، هنأ صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في برقية أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس. كما هنأ سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، نائب أمير دولة قطر، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر في برقيتين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة.

وهنأ جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين عن أحر التهاني بهذه المناسبة الوطنية السعيدة، سائلًا العلي- القدير- أن ينعم على المملكة بمزيد من الرفعة والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة.

وأشاد ملك المغرب بالعلاقات الأخوية الوطيدة، التي تجمع بين البلدين، مؤكدًا الحرص على مواصلة العمل لتطوير العلاقات الثنائية، وتوطيدها في مختلف مجالات التعاون البنّاءة، سائلًا الله – تعالى- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وطول العمر.

كما بعث جلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- أعرب فيها عن أحر التهاني وأطيب التمنيات بالرقي والازدهار، داعيًا الله- تعالى- أن يمتع سموه بدوام العافية والهناء، ويوفقه في مهامه السامية.

وكذلك، هنأ فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية في برقية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس. كما هنأ فخامته، في برقية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة ذكرى التأسيس.