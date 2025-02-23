انطلاق “مهرجان البن” في رجال ألمع

البلاد – أبهـا

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، دشّن محافظ رجال ألمع الحسن بن عبدالخالق الحفظي ، فعاليات “مهرجان البن السعودي الثاني” في محافظة رجال ألمع، بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، وممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية المشاركة. ويهدف المهرجان، الذي يستمر 4 أيام، بتنظيم من الجمعية التعاونية للبن برجال ألمع وإشراف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، إلى تسويق منتجات القهوة السعودية المميزة، التي تُعد إرثًا وطنيًا يعكس كرم الضيافة العربية الأصيلة لدى الشعب السعودي، ويضم أكثر من 45 ركنًا لعرض منتجات البن، بمشاركة منتجين محليين وعدد من الإدارات الحكومية والشركات المتخصصة.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة والعروض المتنوعة وورش العمل الخاصة بالقهوة، والمسابقات اليومية والأمسيات الثقافية التراثية والجلسات الحوارية، مع تسويق وعرض منتجات المزارعين لأجود محاصيل البُن السعودي التي تُنْتَج في رجال ألمع عبر 286 مزرعة بن تحتوي على 63328 شجرة مثمرة، تنتج نحو 40216 كيلو بُن سنويًا.