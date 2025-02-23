السواحة يبحث جذب الاستثمارات التقنية

ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار المقامة في ميامي، أجرى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، عدة اجتماعات مع كبار القادة التنفيذيين في كبرى الشركات العالمية؛ بهدف تعزيز الشراكات في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، وتطوير قطاع الفضاء، ودعم ريادة الأعمال في المملكة، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات التقنية ، حيث اجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة NEA توني فلورنس؛ لمناقشة دعم رواد الأعمال التقنيين وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة بمجالي التقنية والابتكار في المملكة.

وفي إطار لقاءاته ، بحث مع الرئيس التنفيذي لشركة Oracle سافرا آدا كاتز، توسيع الشراكة في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وناقش مع الرئيس ومديرة العمليات في شركة SpaceX غوين شوتويل، تعزيز التعاون في استكشاف الفضاء وتكنولوجيا الصواريخ، بما يتماشى مع خطط المملكة الطموحة في هذا المجال.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود المملكة في تعزيز الشراكة الدولية في المجالات التقنية والابتكارية، وتعزيز الاستثمارات في عصر الذكاء الاصطناعي، ودعم القطاعات الواعدة التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.