الإقتصاد

السواحة يبحث جذب الاستثمارات التقنية

صحيفة البلادaccess_time25 / شعبان / 1446 هـ      23 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار المقامة في ميامي، أجرى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، عدة اجتماعات مع كبار القادة التنفيذيين في كبرى الشركات العالمية؛ بهدف تعزيز الشراكات في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، وتطوير قطاع الفضاء، ودعم ريادة الأعمال في المملكة، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات التقنية ، حيث اجتمع مع الرئيس التنفيذي لشركة NEA توني فلورنس؛ لمناقشة دعم رواد الأعمال التقنيين وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة بمجالي التقنية والابتكار في المملكة.
وفي إطار لقاءاته ، بحث مع الرئيس التنفيذي لشركة Oracle سافرا آدا كاتز، توسيع الشراكة في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وناقش مع الرئيس ومديرة العمليات في شركة SpaceX غوين شوتويل، تعزيز التعاون في استكشاف الفضاء وتكنولوجيا الصواريخ، بما يتماشى مع خطط المملكة الطموحة في هذا المجال.
وتأتي هذه الاجتماعات ضمن جهود المملكة في تعزيز الشراكة الدولية في المجالات التقنية والابتكارية، وتعزيز الاستثمارات في عصر الذكاء الاصطناعي، ودعم القطاعات الواعدة التي تساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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