السعودية تستضيف النسخة الـ 27 لبطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف في جدة

متابعة – محمد الجليحي

تستضيف المملكة العربية السعودية النسخة السابعة والعشرين من بطولة مجلس التعاون الخليجي للجولف للرجال، والنسخة السادسة عشرة للشباب، التي انطلقت رسميًا اليوم اأاحد في نادي رويال جرينز بمدينة جدة، بمشاركة نخبة من لاعبي الجولف من مختلف دول الخليج.

ويشارك في البطولة فرق تمثل دول مجلس التعاون الخليجي، وهي الإمارات العربية المتحدة، الكويت، البحرين، قطر، سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، حيث يتنافس اللاعبون على اللقب وسط أجواء تنافسية تعكس تطور رياضة الجولف في المنطقة.

ويأتي تنظيم هذه البطولة بالتزامن مع احتفالات المملكة بيوم التأسيس، مما يضفي بعدًا وطنيًا مميزًا على الحدث، إذ يجمع بين المنافسة الرياضية والاحتفاء بتاريخ المملكة العريق وإنجازاتها في مختلف المجالات، ومنها قطاع الرياضة، الذي يشهد قفزات نوعية تعزز مكانة المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشهد حفل الافتتاح الرسمي للبطولة حضور عدد من الشخصيات الرياضية والمسؤولين في الاتحاد السعودي للجولف والاتحادات الخليجية، إلى جانب نخبة من اللاعبين والجماهير. وتميز الحفل بعروض استعراضية تراثية، إضافة إلى مراسم دخول الفرق المشاركة، حيث رفع كل فريق علم دولته وسط أجواء احتفالية تعكس روح الوحدة الخليجية.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت مدير مكتب الاتحاد السعودي للجولف، عبير الجهني، على أهمية البطولة التي تتزامن مع احتفالات المملكة بيوم التاسيس مما يعزز التعاون الرياضي بين دول الخليج، مشيرة إلى أن استضافة المملكة لهذا الحدث تعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الجولف محليًا وإقليميًا، ودورها في ترسيخ مكانة المنطقة على خارطة الجولف العالمية.

وتضم البطولة لاعبين مميزين يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يشارك كل فريق بمجموعة من أبرز نجوم الجولف في فئتي الرجال والشباب، تحت إشراف نخبة من المدربين والإداريين.

ويمثل منتخب سلطنة عمان كل من عزان الرمحي، أحمد الوهيبي، أمجد الطوقي، وبدر العامري في فئة الرجال، بينما يشارك في فئة الشباب كل من مهير سمبت، آدم البرواني، وبرانش جاجواني، بقيادة المدرب أليكسندر ستيفن، فيما يرأس الوفد أحمد الجهضمي.

اما منتخب الكويت فيشارك بكل من مشاري الزمانان، علي الأنصاري، فهد الزومان، وآدم الشمالي في فئة الرجال، بينما يمثل الفريق في فئة الشباب كل من سالم العبكل، بدر الأنصاري، وجاسم الردعان، بقيادة المدرب ديفيد هولان، وبرئاسة الوفد رمزي الشمالي.

فيما يخوض منتخب قطر المنافسات بلاعبيه المتميزين في فئة الرجال، وهم صالح الكعبي، علي الشهراني، دانييل سوكولوف، وعبدالرحمن الشهراني، فيما يمثل فئة الشباب كل من كميل ابن رقية، عبدالله المهندي، وراشد المنصوري، تحت إشراف المدرب حسن ابن رقية، وبرئاسة الوفد محمد المهندي.

ويشارك من مملكة البحرين في فئة الرجال كل من خليفة محمد خليفة، خليفة الكعبي، علي الكواري، وياسين لفالهير، بينما يمثل فئة الشباب كل من خالد شاه، يوسف شاه، ويعقوب رحمه، بقيادة الوفد دعيج العيد.

ويخوض المنتخب الإماراتي المنافسات بمجموعة من الأسماء البارزة في فئة الرجال، مثل أحمد سكيك، سيد ريان أحمد، سام مولاني، وجوناثان سيلفاراج، بينما يمثل فئة الشباب كل من عبدالله كلبت، عبدالله سالمين، ومحمد ثابت، تحت إشراف المدرب فيصل السرغيني، وبرئاسة الوفد عبدالله الهاشمي.

وبصفته مستضيف البطولة، يشارك المنتخب السعودي بلاعبيه في فئة الرجال، وهم الأمير خالد الفيصل آل سعود، خالد القنيبط، علي آل صخي، وعلي بابطين، بينما يمثل فئة الشباب كل من عبدالرحمن الراشد، والوليد الحيسوني، ليواصل المنتخب السعودي سعيه لتحقيق إنجازات جديدة على أرضه وبين جماهيره.

ومن المقرر أن تستمر البطولة على مدى عدة أيام، حيث يتنافس اللاعبون في أجواء تنافسية عالية المستوى، سعيًا لتحقيق المراكز والالقاب. كما تُعد البطولة فرصة مهمة لاكتشاف المواهب الشابة في رياضة الجولف، وتعزيز الحضور الخليجي في الساحة الدولية، مما يساهم في تطوير هذه الرياضة على مستوى المنطقة.