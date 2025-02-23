الرياضة الرياض تستضيف أعمال الملتقى العربي الأول لكرة القدم المصغرة

الرياض- هاني البشر

تشهد قاعة المؤتمرات بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي غدًا الاثنين انطلاق أعمال الملتقى العربي الأول لكرة القدم المصغرة في الرياض؛ الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، ويستمر حتى يوم غد الثلاثاء، بمشاركة 23 دولةً خليجية وعربية وأوروبية.

ويهدف الملتقى إلى نشر كرة القدم المصغرة، ودعمها في الوطن العربي، والاستثمار فيها، إضافةً إلى بناء وتطوير الأنظمة والقوانين وحوكمة المنظومة، وتدشين إستراتيجية للارتقاء بالدول العربية، إضافةً إلى العمل على تأهيل وتطوير الكوادر الفنية والإدارية. وسيتناول الملتقى العربي الأول لكرة القدم المصغّرة عددًا من المحاور، التي تخص هذا الشأن، بدايةً بتاريخ اللعبة، وتجارب القارات فيها، ونماذج التجارب العربية، مرورًا بالتحديات والصعوبات والحلول، إضافةً إلى مناقشة الجودة والحوكمة، وأهمية الاقتصاد والاستثمار فيها، وصولاً إلى دور القطاعين العام والخاص، والتكامل المجتمعي، والتوصيات وإستراتيجية تطويرها في الوطن العربي. جدير بالذكر أن إقامة هذا الملتقى، يؤكد حرص المملكة العربية السعودية على المساهمة في تطوير الألعاب الرياضية، والسعي نحو تطويرها، ما يساهم في رفع عدد الألعاب، وزيادة نسبة ممارسي الرياضات.