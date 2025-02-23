الرياضة اختتام بطولة النخبة السعودية للملاكمة

الرياض – محمد الجليحي اختُتمت بطولة كأس المملكة للنخبة للملاكمة، التي نظمها الاتحاد السعودي للملاكمة في مدينة الرياض خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير الجاري، بمشاركة أكثر من 100 ملاكم وملاكمة من فئة النخبة، يمثلون 29 ناديًا من مختلف مناطق المملكة. شهدت البطولة منافسة قوية ومستويات فنية عالية، حيث توّج نادي (الاتحاد ) بالمركز الأول، فيما حلّ نادي (الوحدة) في المركز الثاني، وجاء نادي (الشباب) في المركز الثالث. من جانبه، أعرب المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للملاكمة، منصور الشريف، عن اعتزازه بالمستوى الفني المميز الذي ظهر به اللاعبون خلال البطولة، مؤكدًا أن هذه المنافسات تعزز احتكاك اللاعبين، وترفع من مستواهم الفني، ما يسهم في إعدادهم للإنجازات المقبلة. وأضاف الشريف:“ الاتحاد السعودي للملاكمة ملتزم بمواصلة جهوده لاكتشاف المواهب وصقلها، مع توفير بيئة تنافسية مثالية، تسهم في تطوير مستوى اللاعبين وتعزيز جاهزيتهم للمنافسات المحلية والدولية.” واختتم الشريف تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير إلى رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، المهندس عبدالله بن أحمد الحربي، على دعمه المستمر، وتوجيهاته التي أسهمت في تحقيق مستهدفات الاتحاد، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يشكل حافزًا لمواصلة تطوير الملاكمة السعودية وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.