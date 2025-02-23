أخضر الشاطئية يختتم معسكر الرياض ويغادر إلى الإمارات

الرياض – هاني البشر

اختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية، أمس السبت معسكره التدريبي الداخلي الذي أُقيم على الملعب الترابي لأكاديمية مهد في مدينة الرياض، واستمر لمدة 8 أيام ضمن برنامجه الفني الذي يمثل المرحلة الثانية استعداداً للمشاركة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية المقرر إقامتها في شواطئ بتايا في الفترة من 20 حتى 30 مارس المقبل.

هذا وستغادر بعثة “أخضر الشاطئية” اليوم الأحد، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستكمال المرحلة الثانية من البرنامج الفني، وذلك بإقامة معسكر تدريبي يشتمل على إجراء حصص تدريبية على فترات مختلفة وخوض مباريات ودية مع نظيره منتخب الإمارات.

وكان الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية الذي يقوده المدرب “البرازيلي” قوقا زولوكوفيك، أعلن قائمة اللاعبين الذي وقع عليهم الاختيار للمغادرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والبالغ عددهم 16 لاعباً وهم: محمد العجمي وحسن جمال وخالد وهيب ومبارك الدوسري وسلمان الرشيدي ووليد اليوبي وماجد شمهاني وأحمد الهمامي وإسلام سراج وربيع سفياني ويحيى طميحي وحسام كعمان وعمر قرامش ورمزي دكمان وفهد المصعبي وقاسم ديباجي.

يذكر أن قرعة منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية 2025، أوقعت أخضر الشاطئية في المجموعة الثانية بجانب منتخبات اليابان والصين والعراق.

تجدر الإشارة إلى أن أخضر الشاطئية يحتل المرتبة 23 عالمياً حسب التصنيف الدولي للعبة الذي أصدره مؤخراً.