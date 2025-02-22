منافسات قوية تشهدها أشواط كأس السعودية 2025

شهدت أشواط كأس السعودية 2025 في نسخته السادسة التي انطلقت أمس، التي أقيمت على مدار يومين بميدان الملك عبدالعزيز في الجنادرية تنافسًا قويًا في أشواطه، وصولاً إلى الشوط الرئيسي على كأس السعودية، الذي تبلغ قيمة جائزته 20 مليون دولار ليكون السباق الأغنى في العالم. وأصبح شوط كأس السعودية ( فئة 1)، الذي سيُقام اليوم، بوابة عبور إلى أغنى سباق للخيل في أمريكا الشمالية، حيث انضم، إلى سلسلة سباقات التحدي المسماة (اكسب وتأهل) “Win and You’re In”، التي تمنح الفائز تأهلًا تلقائيًا إلى سباق لونجين بريدرز كب كلاسيك (فئة 1)، 7 ملايين دولار، والمقرر إقامته في ديل مار ثروبريد كلوب، ليواصل كأس السعودية، الذي دخل عامه السادس في ميدان الملك عبدالعزيز، ترسيخ مكانته كواحد من أبرز سباقات الخيل العالمية، ويستقطب صفوة الجياد حول العالم في مستهل برنامج موسم السباقات. ومع جائزة مالية تبلغ 20 مليون دولار، وعلى مسافة الميل وثُمُن (1 1/8)، بات السباق محطة رئيسية في مستهل الموسم العالمي لسباقات الخيل، فيما يُعدّ سباق لونجين بريدرز كب كلاسيك (1 نوفمبر) بمثابة مسك الختام التقليدي للموسم، علمًا أن ثلاثة من الفائزين الخمسة بكأس السعودية سبق لهم المشاركة في مهرجان بريدرز كب وهم “ميدنايت بيسو”، و”مشرف”، و”سينور بوسكادور”.

‏‎ومن ضمن مزايا سلسلة تحدي (اكسب وتأهل)، ستتكفل مؤسسة بريدرز كب بدفع رسوم تسجيل الفائز بكأس السعودية للمشاركة في سباق لونجين بريدز كب كلاسيك. وقبل الوصول إلى السباق الأغنى أقيمت اليوم 8 أشواط في ثاني أيام أمسية كأس السعودية، إذ جاء الشوط الأول على كأس نادي سباقات الخيل “تكافؤ” وفاز به الجواد “المبير ” للمالك نغيمش فهد عبدالهادي العجمي، فيما حقق الجواد تلال الخالدية لإسطبلات الخالدية كأس عبية للخيل العربية الأصيلة الفئة الأولى المخصصة للفائز بالشوط الثاني، وفي الشوط الثالث على كأس الديربي السعودي G3 حقق الكأس الجواد قولدن فيكوما للمالك محمد أحمد علي السبوسي، وفي الشوط الرابع على كأس الرياض للسرعة G2 نال المركز الأول الجواد ستريت نو شاسر للمالك ماي ريس هورس، فيما حقق الجواد أسترال للشقب للسباقات المركز الأول وكأس الشوط الخامس وهو الشوط السعودي الدولي تكافؤ 90-110، وفاز الجواد شن أمبرور للمالك سيسوما فوجيتا بكأس الشوط السادس “كأس نيوم G2″، وفي الشوط السابع على كأس 1351 للسرعة ( فئة 2 ) نال المركز الأول الجواد أسكولي بينسو، للمالك سنداي للسباقات المحدودة، وفي الشوط الثامن حقق كأس البحر الأحمر ( فئة 2 )، الجواد بيزانتين دريم للمالك كازومي يوشيدا.