محمد الدهام يحلّق عالياً بالتحدي العالمي في أمسية كأس السعودية

الدهام يحصد أول جولتين في تحدي الخيّالة الجمعة

الرياض – محمد الجليحي

لأول مرة، يتمكن خيّال محلي من الفوز بتحدي الخيّالة العالمي مقدم من الدرعية، حيث توج محمد الدهام باللقب بعد أن حصد 30 نقطة بفضل فوزه في جولتين.

حقق الدهام انتصاره الأول في الجولة الأولى مع “جوهر الرياض” (السعودية) ثم تابع تألقه في الجولة الثانية مع جواد الإنتاج “جهدون” (السعودية)، ليحصل على انطلاقة مثالية رغم عدم تحقيقه مراكز متقدمة في الجولتين المتبقيتين، لكنه ضمن التتويج بلقب 2025.

قال الدهام: “أنا فخور للغاية وتشرفت بتمثيل بلدي في هذا التحدي العالمي. هذا الإنجاز مهم لي ولوطني. بدأت ركوب الخيل هنا عندما كنت في السادسة عشرة من عمري، وأدين بالكثير لمن ساعدني في بداياتي. بعد السباق، عندما علمت أنني فزت، شعرت بسعادة غامرة، إنه فضل من الله.”

استلم الدهام الكأس من بدر بن مفرج، رئيس ديوان الدرعية، بعد لحظات مثيرة بدأها بأفضل طريقة ممكنة. بعد فوزه في الجولة الأولى، علق قائلًا: “أعرف هذا الحصان جيدًا.” جاء انتصاره بعد نهاية مثيرة حيث خاض منافسة شرسة حتى خط النهاية، متغلبًا بفارق رأس واحد على الجواد “الله معي” بقيادة جيمس ماكدونالد. وأضاف: “لقد قدم أداءً رائعًا قبل شهر، ومن الرائع الفوز بهذا السباق.”

كان الدهام، البالغ من العمر 32 عامًا، في غاية السعادة، بينما بدا النجم العالمي جيمس ماكدونالد، الذي يستعد لقيادة “رومانتيك واريور” في كأس السعودية يوم السبت.

وفي المقابل، أعرب النجم العالمي جيمس ماكدونالد، الذي يستعد لقيادة “رومانتيك واريور” في كأس السعودية يوم السبت، عن خيبة أمله بعد أن حل ثانيًا خلف الدهام في الجولة الأولى بفارق رأس مع “الله معي” (السعودية). وقال: “كنت أعتقد أنني سأفوز، لكنني أنهيت السباق في المركز الثاني.”

قال جيمس ماكدونالد بعد السباق: “أنا محبط، كنت أعتقد أنني سأفوز، لكنني أنهيت السباق في المركز الثاني.” أما محمد الدهام، فقد اضطر إلى بذل جهد كبير للفوز بالجولة الأولى، لكنه حقق انتصارًا واضحًا في الجولة الثانية على صهوة “جهدون”، الذي انطلق بقوة في المسار المستقيم الأخير ليحقق الفوز بفارق طولين وثلاثة أرباع عن الجواد “ناصر المحمدية” بقيادة راشيل كينغ.

عندما انتقل السباق إلى المضمار العشبي في الجولة الثالثة، تمكن الخيال الأيرلندي أوشين ميرفي، المتوج بلقب بطل الفرسان في بريطانيا للمرة الرابعة في 2024، من كسر السيطرة المحلية وتحقيق فوزه الأول في البطولة ممتطياً “هونكي تونك مان” (إيرلندا). وقال ميرفي: “أنا سعيد جدًا بالمشاركة في هذه البطولة وأشكر الأمير بندر والمنظمين على هذا الحدث العالمي.”

وأضاف: “هذا أول انتصار لي في مهرجان كأس السعودية، حاولت لعدة سنوات وكان الأمر رائعًا. هنا تتنافس ضد نخبة الخيّالة العالميين. جيمي جيركنز مدرب ناجح على مستوى العالم، وسعيد جدًا بمنحه لي فرصة قيادة هذا الجواد.”

في الجولة الرابعة، التي أقيمت على مسافة 2100 متر على العشب، ظل هناك أمل لدى ميرفي في انتزاع اللقب من الدهام، لكن النهاية شهدت سيطرة مطلقة للفارسات.

أظهرت الفارسة راشيل كينغ، المقيمة في أستراليا، مهارة استثنائية حيث قادت الجواد “مياقي” لانتصار مميز بفارق خمسة أطوال . انطلقت من الخلف ونجحت في تجاوز الخيل المتقدمة واحدًا تلو الآخر، متفوقة على الجواد “مسيور جامبو” بقيادة كيلي مايرز والفرس “بريتي فلاج “ بقيادة صوفيا فيفاس.

قالت كينغ بعد السباق: “كل شيء سار بشكل رائع. كانت التعليمات الصدارة لي الحفاظ على هدوء الجواد في البداية، وقد أنهى السباق بشكل مميز. تمكنت من توفير الكثير من الطاقة للمرحلة الحاسمة، وكانت النتيجة رائعة.”

بفضل 15 نقطة للفوز بالجولة الرابعة، إلى جانب 10 نقاط من حصولها على المركز الثاني مع “ناصر المحمدية” في الجولة الثانية، أنهت راشيل كينغ البطولة في المركز الثاني خلف محمد الدهام.

قالت كينغ عن إنجازها: “من الرائع دائمًا أن تتم دعوتي إلى حدث بهذا الحجم، لكن تحقيق النجاح يجعله أكثر تميزًا. المشاركة في هذه الساحة العالمية فرصة لا تُقدر بثمن.”

أما ماكدونالد، فلم يتمكن من تحقيق أي فوز، لكنه حل في المركز الثالث في الترتيب العام بعد أن جمع 21 نقطة بحصوله على المركز الثاني في الجولة الأولى، 7 نقاط من المركز الثالث في الجولة الثانية، و4 نقاط من المركز الرابع في الجولة الثالثة.