مجمع الملك سلمان العالميّ للُّغة العربيَّة يُطلِق (الجدارية الصوتية)؛ احتفاءً بيوم التأسيس

الرياض : البلاد

أطلق مجمع الملك سلمان العالميّ للُّغة العربيَّة أداة (الجدارية الصوتية) ضمن منصة (فلك) للمدونات اللُّغويَّة، بالتزامن مع يوم التأسيس السعوديّ، وذلك في إطار جهوده الراميّة إلى توظيف التقنيات الحديثة في خدمة اللُّغة العربيَّة، وتعزيز التفاعل المجتمعيّ مع المناسبات الوطنيَّة، والثقافيَّة، والاجتماعيَّة.

وتهدف (الجدارية الصوتية) إلى تمكين الجمهور من التفاعل صوتيًّا مع المحتوى المطروح عن يوم التأسيس؛ حيث تتيح لهم تسجيل أصواتهم للإجابة عن أسئلة مرتبطة بهذه المناسبة أو قراءة نصوص عنها؛ ما يُسهم في جمع بيانات صوتيَّة متنوّعة تدعم الأبحاث والتطبيقات اللُّغويَّة، وتُعزِّز تقنيات المعالجة اللُّغويَّة الصوتيَّة، مثل: التعرف على الكلام وتوليده.

وأشار الأمين العام للمجمع، الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن صالح الوشمي، إلى أن إطلاق (الجدارية الصوتية) يعكس التزام المجمع بالاستفادة من التقنيات الحديثة في إثراء المحتوى اللُّغويّ العربيّ، وتعزيز المشاركة المجتمعيَّة في توثيق أنماط النُّطق والفروق اللُّغويَّة. وأضاف أن المجمع يحظى بدعم مستمر من صاحب السمو الأمير/ بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود -حفظه الله- وزير الثقافة، ورئيس مجلس أمناء المجمع، مما يُعزِّز تنفيذ مشروعاته النوعيَّة التي تُسهم في خدمة اللُّغة العربيَّة محليًّا وعالميًّا.

وتُعدُّ هذه الأداة امتدادًا لمبادرات المجمع في تحقيق المرجعيَّة العالميَّة في المدونات اللُّغويَّة والمعاجم العربيَّة؛ حيث تتيح إمكانات متقدمة في جمع البيانات الصوتيَّة وتحليلها لدعم الذكاء الاصطناعيّ والتطبيقات اللُّغويَّة الحديثة. وستكون (الجدارية الصوتية) متاحةً للجمهور عبر منصة (فلك)، على أن يُحدَّث محتواها بما يتناسب مع مختلف المناسبات الثقافيَّة والوطنيَّة والاجتماعيَّة، مثل: اليوم العالميّ للُّغة العربيَّة وغيره من المناسبات.

ويدعو المجمع إلى المشاركة في هذه المبادرة عبر تسجيل أصواتهم والتفاعل مع (الجدارية الصوتية) على الرابط(هنا)، بما يُسهم في إثراء المحتوى الرقميّ العربيّ، ودعم البحوث اللُّغويَّة، وتعزيز استعمال العربيَّة في التقنيات الحديثة.