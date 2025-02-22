شاهد| الخلود يتغلب على الوحدة بهدف وحيد في ” روشن”

البلاد- جدة
حقق فريق الخلود فوزًا ثمينًا و3 نقاط غالية، بعد تغلبه على نظيره الوحدة، بخهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات جولة” يوم التأسيس” الـ 21 بدوري روشن.
سجل اللاعب ميزياني ماوليدا الهدف الوحيد لفريق الخلود في الدقيقة 20من عمر المواجهة؛ ليرفع الخلود رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن، فيما زادت معاناة فريق الوحدة، بعدما تجمد رصيده عند 13 نقطة، وظل في قاع جدول الترتيب.
هدددددف!⚽️
مزياني يفتتح التسجيل للخلود ⚽️
الخلود 1 × 0 الوحدة#دوري_روشن_السعودي | #الخلود_الوحدة#جولة_يوم_التأسيس | #SSC pic.twitter.com/pquV0bRZYd
— SSC (@ssc_sports) February 22, 2025