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شاهد| الخلود يتغلب على الوحدة بهدف وحيد في ” روشن”
الرياضة

شاهد| الخلود يتغلب على الوحدة بهدف وحيد في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time24 / شعبان / 1446 هـ      22 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الخلود فوزًا ثمينًا و3 نقاط غالية، بعد تغلبه على نظيره الوحدة، بخهدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات جولة” يوم التأسيس” الـ 21 بدوري روشن.

سجل اللاعب ميزياني ماوليدا الهدف الوحيد لفريق الخلود في الدقيقة 20من عمر المواجهة؛ ليرفع الخلود رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن، فيما زادت معاناة فريق الوحدة، بعدما تجمد رصيده عند 13 نقطة، وظل في قاع جدول الترتيب.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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