شاهد| التعاون يفرض التعادل على الشباب

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
رفض فريق التعاون الخسارة، ونجح في العودة لإدراك التعادل 2/2 أمام فريق الشباب، بعدما كان متأخرًا بهدفين للا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن جولة” يوم التأسيس” الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
لعب التعاون بعشرة لاعبين منذ نهاية الشوط الأول، بعد طرد لاعبه أندريه جيروتو بالبطاقة الحمراء.
انتهى الشوط الأول بتقدم الشباب بهدفين مقابل هدف، حيث سجل له كل من عبدالرزاق حمدالله، وويسلي هوديت في الدقيقتين 18 و 31، بينما أحرز للتعاون رينيه ريفاس في الدقيقة 45+2.
وفي الشوك الثاني، أدرك التعاون التعادل عبر متعب المفرج في الدقيقة 70؛ ليرتفع صيد الشباب إلى النقطة 33 بالمركز السادس، والتعاون إلى 28 نقطة بالمركز الثامن.
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة التعاون والشباب
شاهد أهداف المباراة 📺⤵️
#دوري_روشن_السعودي | #التعاون_الشباب #جولة_يوم_التأسيس | #SSC pic.twitter.com/XayneOqYBr
— SSC (@ssc_sports) February 22, 2025