الرياضة

شاهد| التعاون يفرض التعادل على الشباب

صحيفة البلادaccess_time24 / شعبان / 1446 هـ      22 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

رفض فريق التعاون الخسارة، ونجح في العودة لإدراك التعادل 2/2 أمام فريق الشباب، بعدما كان متأخرًا بهدفين للا شيء، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن جولة” يوم التأسيس” الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

لعب التعاون بعشرة لاعبين منذ نهاية الشوط الأول، بعد طرد لاعبه أندريه جيروتو بالبطاقة الحمراء.

انتهى الشوط الأول بتقدم الشباب بهدفين مقابل هدف، حيث سجل له كل من عبدالرزاق حمدالله، وويسلي هوديت في الدقيقتين 18 و 31، بينما أحرز للتعاون رينيه ريفاس في الدقيقة 45+2.

وفي الشوك الثاني، أدرك التعاون التعادل عبر متعب المفرج في الدقيقة 70؛ ليرتفع صيد الشباب إلى النقطة 33 بالمركز السادس، والتعاون إلى 28 نقطة بالمركز الثامن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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