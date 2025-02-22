تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يشرّف حفل سباق كأس السعودية 2025 في نسخته السادسة

الرياض- واس
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله -، يشرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، مساء اليوم السبت الموافق 22 فبراير 2025 حفل سباق الخيل الكبير “كأس السعودية” العالمي في نسخته السادسة بميدان الملك عبدالعزيز بالرياض، بمشاركة نخبة من أقوى الخيل العالمية وأفضل الخيالة والملاك المحليين والدوليين، حيث يعد كأس السعودية من أكبر أحداث الفروسية وأغناها عالميا بجوائزه المالية التي تبلغ في مجموعها 38.1 مليون دولار ( 142.875 مئة واثنين وأربعين مليونا وثمانمئة وخمسة وسبعين ألف ريال ).
وبهذه المناسبة عبر صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد بن فيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، عن سعادته بهذه الرعاية والتشريف الكريم، وقال:” ارفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله- على دعمهما الكبير والمتواصل لهذا الحدث العالمي (كأس السعودية)، والذي يحظى بمتابعة واهتمام سمو ولي العهد الذي سخّر جميع الإمكانات في سبيل استمرارية نجاحه المبهر وتصدره الساحة العالمية لسباقات الخيل -بفضل الله- عزوجل ثم تطبيق أعلى المعايير الفنية المعتمدة في أنظمة سباقات خيل السرعة مما أسهم في اكتسابه اهتمامًا عالميًا ومتابعة من مختلف المضامير والاتحادات الدولية”.
وأضاف سموه :” أصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي نادي سباقات الخيل والوسط الفروسي بمختلف شرائحه أجدد الشكر للقيادة الرشيدة على ما نجده في المملكة العربية السعودية من اهتمام ومتابعة تسهم في الارتقاء بهذا الحدث الفريد”.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
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