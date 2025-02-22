العز والعزوة.. فخر وانتماء

البلاد – جدة

يوم التأسيس السعودي؛ ذكرى خالدة، تعكس أمجاد ثلاثة قرون من العزة والشموخ، ويجسد رؤية القيادة الحكيمة في الحفاظ على الإرث التاريخي العظيم للمملكة. لطالما أكد ملوك السعودية، وولي العهد على أهمية هذا اليوم في ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز الولاء والانتماء. ويتجلى فخر السعوديين بجذورهم الراسخة، التي بدأت منذ الدولة السعودية الأولى، وما زالت تمتد بعزم وإرادة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، بقيادة تسير بخطى ثابتة نحو المجد. وتظل كلمات الملوك، وسمو ولي العهد حاضرة في مثل هذا اليوم، وتوردها” البلاد” احتفاء بيوم العز والفخر.

الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود

” كل فرد من شعبي، هو جندي وشرطي، وأنا أسير وإياهم كفرد واحد، لا أفضل نفسي عليهم، ولا أتبع في حكمهم غير ما هو صالح لهم؛ حسبما جاء في كتاب الله وسنة رسوله”

الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود

” تولينا حكم المملكة العربية السعودية. معتزين بهذا الإرث المجيد، الذي ورثناه كابرًا عن كابر، والذي أسس على تقوى الله وطاعته، دستوره القرآن الكريم، وعماده سنة محمد، فعلى أسسه نحن ماضون”

الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود

إن هذا البلد الطيب له على الجميع حقوق وواجبات. فعلينا أن نجدد ماضيه، وأن نستنير بهدي من سكنه”

الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود

“في الوقت الذي نعتز فيه بما وصلت إليه بلادنا- بتوفيق من الله- من نمو ورخاء وازدهار؛ حتى أصبح هذا الأمر حديث المجتمعات الدولية، فإننا نتطلع إلى مزيد من التقدم والرقي والأخذ بأساليب الحياة”

الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود

” قامت الدولة السعودية الأولى منذ أكثر من قرنين ونصف على الإسلام، وعلى منهاج واضح في السياسة والحكم والدعوة والاجتماع”

الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

“كل تراب في هذه الأرض، التي مشى عليها آباؤكم وأجدادكم على أقدامهم يبذلون الدم والعرق؛ ليجمعوا وحدتها على كلمة الحق شبرًا شبرًا، هي اليوم أمانة في رقاب الجميع، في دمائنا وفي أرواحنا، معلقة في رقابنا، أفعالنا كتاب مفتوح ستقرؤه أجيالنا الآتية؛ لأننا أمة رسالتنا إنسانية، وديننا عدالة، وروحنا إسلام”

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

” إن هذه الدولة التي قامت قبل ثلاثة قرون تقريبًا، أو أكثر هي دولة التوحيد، التي قامت على أسس ثابتة من الكتاب والسنة”

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

” لدينا عمق تاريخي مهم جدًا موغل بالقدم، ويتلاقى مع الكثير من الحضارات. الكثير يربط تاريخ جزيرة العرب بتاريخ قصير جدًا، والعكس أننا أمة موغلة في القدم”