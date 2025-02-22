الشريف نائبا لرئيس تحرير المدينة

جدة : البلاد

أصدرت إدارة صحيفة المدينة قرارا بتعيين الزميل عبدالله بن عيسى الشريف نائبا لرئيس تحرير الصحيفة.

الشريف بدأ مسيرته الإعلامية في صحيفة الرأي العام الكويتية في الثمانينيات وعمل في عدة صحف عربية ومحلية وتسنم مديرا لتحرير البلاد ثم مديرا تنفيذيا بصحيفة الندوة المكية ثم مدير إقليميا ومديرا للتحرير في صحيفة المدينة التي عاد إليها نائبا لرئيس التحرير.

الزميل عبدالله الشريف عرف عنه كاتبا اجتماعيا ساخرا، وصدر له مؤلف عن الصحافة بعنوان “صعاليك صاحبة الجلالة” نبارك لأبي سلطان عودته للركض الصحفي من جديد.