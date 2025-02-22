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الأخضر السعودي يتأهل لمونديال الشباب 2025 في تشيلي

صحيفة البلادaccess_time24 / شعبان / 1446 هـ      22 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

نجح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، في حجز مقعد بنهائيات بطولة كأس العالم 2025 بتشيلي.
الإنجاز السعودي جاء؛ بعدما نجح الأخضر في التغلب على نظيره الصيني بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب شينزين، في ربع نهائي بطولة كأس آسيا؛ ليحجز مقعد في نصف نهائي البطولة القارية، وأيضًا في كأس العالم للشباب.

جاء هدف المنتخب الوطني عن طريق عمار اليهيبي، في الدقيقة 90+5 من الوقت بل الضائع.

وكان الأخضر السعودي قد تصدر ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط من انتصارين على الأردن وكوريا الشمالية، وخسارة وحيدة أمام العراق.

ويلتقي في باقي مباريات الدور ربع النهائي، اليوم السبت أيضًا منتخب أستراليا مع نظيره العراقي، ويوم غد الأحد، يواجه منتخب إيران نظيره الياباني، والمنتخب الكوري الجنوبي مع أوزبكستان.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي في الدور قبل النهائي للبطولة مع الفائز من مباراة منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب أوزبكستان.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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