الأخضر السعودي يتأهل لمونديال الشباب 2025 في تشيلي

محمود العوضي- جدة
نجح المنتخب السعودي تحت 20 عامًا، في حجز مقعد بنهائيات بطولة كأس العالم 2025 بتشيلي.
الإنجاز السعودي جاء؛ بعدما نجح الأخضر في التغلب على نظيره الصيني بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب شينزين، في ربع نهائي بطولة كأس آسيا؛ ليحجز مقعد في نصف نهائي البطولة القارية، وأيضًا في كأس العالم للشباب.
جاء هدف المنتخب الوطني عن طريق عمار اليهيبي، في الدقيقة 90+5 من الوقت بل الضائع.
وكان الأخضر السعودي قد تصدر ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 6 نقاط من انتصارين على الأردن وكوريا الشمالية، وخسارة وحيدة أمام العراق.
ويلتقي في باقي مباريات الدور ربع النهائي، اليوم السبت أيضًا منتخب أستراليا مع نظيره العراقي، ويوم غد الأحد، يواجه منتخب إيران نظيره الياباني، والمنتخب الكوري الجنوبي مع أوزبكستان.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب السعودي في الدور قبل النهائي للبطولة مع الفائز من مباراة منتخب كوريا الجنوبية ومنتخب أوزبكستان.
فرحة جنونية للمنتخب السعودي بعد إحراز هدف في الثواني الأخيرة من اللقاء
#كأس_آسيا_للشباب#AFCU20 pic.twitter.com/fQVXTBnJnJ
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2025