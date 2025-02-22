أبرز الأحداث التاريخية ليوم التأسيس

1090هـ / 1679م
– ولادة الإمام محمد بن سعود
1133هـ / 1721م
– مشاركة الإمام محمد في الدفاع عن الدرعية في عهد والده
22 فبراير 1727م
– تولى الإمام محمد بن سعود الحكم، وأسس الدولة السعودية الأولى في الدرعية
– مشاركته في حملة العيينة، وتوحيد شطري الدرعية
1155هـ / 1742م
– إرسال حملة إلى الرياض لتأمين الاستقرار فيها
1157هـ / 1744م
– مناصرة الدعوة الإصلاحية وحمايتها
– التحالف بين الإمام محمد بن سعود، والشيخ محمد بن عبدالوهاب، وتوسع الدولة
1159هـ / 1746م
– وقعتا فيضة لبن والشيّاب
1160هـ / 1747م
– وقعة دلقة
1748م
– وقعات (البنية الأولى، والخريزة، والبطين، والحبونية)
1163هـ / 1750م
– وقعة البطحاء
1164هـ / 1751م
– وقعتا الرياض والزلفي
1165هـ / 1752م
– وقعة عفجة الحاير
1166هـ / 1753م
– وقعة حريملاء
1168هـ / 1755م
– وقعة الدار
– 1169هـ / 1756م
– وقعة منفوحة
1170هـ / 1757م
– وقعتا الرشا والرياض
1171هـ / 1758م
– وقعتا أم العصافير والبنية الثانية
1172هـ / 1759م
– وقعة القصب
– حملة حاكم الأحساء عريعر بن دجين على الدولة السعودية الأولى وصدها
– بناء سور الدرعية
1173هـ / 1760م
– وقعة الثرمانية
1175هـ / 1762م
– وقعة مقرن
1177هـ / 1763م
– وقعة قذلة
1178هـ / 1764م
– وقعة الحائر بين قوات الدولة السعودية الأولى، وقوات حاكم نجران
– حملة حاكم الأحساء عريعر بن دجين الثانية على الدرعية وفشلها
1179هـ / 1765م
– وقعة الصبيحات
1765م
– وفاة الإمام محمد بن سعود، وتولي الإمام عبدالعزيز بن محمد الحكم
1773م
– دخول الإمام عبدالعزيز بن محمد الرياض، وتوحيد معظم نجد تحت حكمه
1803م
– تولي الإمام سعود بن عبدالعزيز الحكم، وبلوغ الدولة أوج قوتها
1814م
وفاة الإمام سعود الكبير، وتولي الإمام عبدالله بن سعود الحكم
1818م
– سقوط الدولة السعودية الأولى بعد حملة إبراهيم باشا العثمانية
1824م
استعادة الإمام تركي بن عبدالله للرياض، وتأسيس الدولة السعودية الثانية
1834م
– اغتيال الإمام تركي بن عبدالله، وتولي ابنه الإمام فيصل بن تركي الحكم
1838م
– اعتقال العثمانيين للإمام فيصل بن تركي، ونقله إلى القاهرة
1843م
– عودة الإمام فيصل بن تركي للحكم، وتعزيز الاستقرار في نجد
1865م
– وفاة الإمام فيصل بن تركي، وبدء النزاعات بين أبنائه
1891م
– سقوط الدولة السعودية الثانية بعد معركة حريملاء، ونفي الإمام عبدالرحمن بن فيصل
1902م
– الملك عبدالعزيز يستعيد الرياض، ويؤسس الدولة السعودية الثالثة
1927م
– اعتراف بريطانيا بحكم الملك عبدالعزيز في معاهدة جدة
1932م
– إعلان توحيد المملكة العربية السعودية، وتسميتها بهذا الاسم
1938م
– اكتشاف النفط في المملكة، وإحداث التحول الاقتصادي
27 يناير 2022م
– صدور أمر ملكي باعتبار 22
فبراير يومًا للتأسيس
22 فبراير 2022م
– أول احتفال رسمي بيوم التأسيس في المملكة