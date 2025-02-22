أبرز الأحداث التاريخية ليوم التأسيس

1090هـ / 1679م

– ولادة الإمام محمد بن سعود

1133هـ / 1721م

– مشاركة الإمام محمد في الدفاع عن الدرعية في عهد والده

22 فبراير 1727م

– تولى الإمام محمد بن سعود الحكم، وأسس الدولة السعودية الأولى في الدرعية

– مشاركته في حملة العيينة، وتوحيد شطري الدرعية

1155هـ / 1742م

– إرسال حملة إلى الرياض لتأمين الاستقرار فيها

1157هـ / 1744م

– مناصرة الدعوة الإصلاحية وحمايتها

– التحالف بين الإمام محمد بن سعود، والشيخ محمد بن عبدالوهاب، وتوسع الدولة

1159هـ / 1746م

– وقعتا فيضة لبن والشيّاب

1160هـ / 1747م

– وقعة دلقة

1748م

– وقعات (البنية الأولى، والخريزة، والبطين، والحبونية)

1163هـ / 1750م

– وقعة البطحاء

1164هـ / 1751م

– وقعتا الرياض والزلفي

1165هـ / 1752م

– وقعة عفجة الحاير

1166هـ / 1753م

– وقعة حريملاء

1168هـ / 1755م

– وقعة الدار

– 1169هـ / 1756م

– وقعة منفوحة

1170هـ / 1757م

– وقعتا الرشا والرياض

1171هـ / 1758م

– وقعتا أم العصافير والبنية الثانية

1172هـ / 1759م

– وقعة القصب

– حملة حاكم الأحساء عريعر بن دجين على الدولة السعودية الأولى وصدها

– بناء سور الدرعية

1173هـ / 1760م

– وقعة الثرمانية

1175هـ / 1762م

– وقعة مقرن

1177هـ / 1763م

– وقعة قذلة

1178هـ / 1764م

– وقعة الحائر بين قوات الدولة السعودية الأولى، وقوات حاكم نجران

– حملة حاكم الأحساء عريعر بن دجين الثانية على الدرعية وفشلها

1179هـ / 1765م

– وقعة الصبيحات

1765م

– وفاة الإمام محمد بن سعود، وتولي الإمام عبدالعزيز بن محمد الحكم

1773م

– دخول الإمام عبدالعزيز بن محمد الرياض، وتوحيد معظم نجد تحت حكمه

1803م

– تولي الإمام سعود بن عبدالعزيز الحكم، وبلوغ الدولة أوج قوتها

1814م

وفاة الإمام سعود الكبير، وتولي الإمام عبدالله بن سعود الحكم

1818م

– سقوط الدولة السعودية الأولى بعد حملة إبراهيم باشا العثمانية

1824م

استعادة الإمام تركي بن عبدالله للرياض، وتأسيس الدولة السعودية الثانية

1834م

– اغتيال الإمام تركي بن عبدالله، وتولي ابنه الإمام فيصل بن تركي الحكم

1838م

– اعتقال العثمانيين للإمام فيصل بن تركي، ونقله إلى القاهرة

1843م

– عودة الإمام فيصل بن تركي للحكم، وتعزيز الاستقرار في نجد

1865م

– وفاة الإمام فيصل بن تركي، وبدء النزاعات بين أبنائه

1891م

– سقوط الدولة السعودية الثانية بعد معركة حريملاء، ونفي الإمام عبدالرحمن بن فيصل

1902م

– الملك عبدالعزيز يستعيد الرياض، ويؤسس الدولة السعودية الثالثة

1927م

– اعتراف بريطانيا بحكم الملك عبدالعزيز في معاهدة جدة

1932م

– إعلان توحيد المملكة العربية السعودية، وتسميتها بهذا الاسم

1938م

– اكتشاف النفط في المملكة، وإحداث التحول الاقتصادي

27 يناير 2022م

– صدور أمر ملكي باعتبار 22

فبراير يومًا للتأسيس

22 فبراير 2022م

– أول احتفال رسمي بيوم التأسيس في المملكة