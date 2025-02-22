” آر بي كينق ميكر” يتوّج بكأس المنيفة

الرياض – محمد الجليحي – هاني البشر

شهدت النسخة الرابعة من كأس المنيفة للخيل العربية الأصيلة البالغة جائزته 1.5 مليون دولار أمريكي مقدم من وزارة الثقافة مستوى عاليا من التنافسية والإثارة، حيث انطلق الجواد “آر بي كينق ميكر” من مسار خارجي هو الأبعد، وفرض سيطرته على المتصدر “عسفان الخالدية” عند بداية المسار المستقيم، قبل أن يصمد في صد هجوم متأخر من صاحب المركز الثاني “نابوكو آل موري” ليحسم الفوز بفارق طول واحد بقيادة الخيال كريستيان ديمورو.

وجاء “عسفان الخالدية” ثالثًا بفارق نصف طول آخر، وسجل الفائز زمنًا قدره 2:20.298 لمسافة 2100 متر على مضمار العشب في ميدان الملك عبدالعزيز.

بإشراف المدرب هلال العلوي، في الإسطبلات الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلق الجواد من البوابة رقم 12 من بين 13 مشاركًا، وظل في مسار خارجي طوال السباق. وقاده كريستيان ديمورو بثقة عالية ليحقق فوزه الثاني من الفئة الأولى، بعد تتويجه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة في أبوظبي.

جاء هذا الانتصار بعد سلسلة من النتائج المخيبة في السباقات الكبرى، حيث فشل الجواد في الدفاع عن اللقب في كأس رئيس الدولة، كما حل ثانيًا خلف البطل “الغدير” في كأس العالم للخيل العربية في قطر ضمن مهرجان قوس النصر الفرنسي في لونغشامب.

هذا الفوز كان له طعم خاص للمدرب هلال العلوي، الذي طالما وصف “آر بي كينق ميكر” بأنه أحد أفضل الخيل التي دربها. سبق له أن حل ثانيًا مع “سوكو” (2022)، وخامسًا مع “فتاح دو لوب” (2022)، وخامسًا مع “جو ستار” (2024) في النسخ السابقة من كأس المنيفة.

صرح الخيال الفائز كريستيان دميرو قائلاً: “حل ثانياً خلف “الغدير” في كأس العالم للخيل العربية في يوم قوس النصر، لكنه ليس جوادًا سهلاً. اليوم، كان لديه السباق المثالي.”

“كنت متوقعاً اللحظة التي ستبدأ فيها جياد الخالدية في زيادة السرعة، لذا كنت مترقبًا ومتابعاً لهم، فإذا لم تهاجم في التوقيت الصحيح، فإنهم يهربون بعيدًا.”

“فاجأتهم بعض الشيء، واستجاب جوادي بشكل رائع. أنا أعرفه جيدًا، ومن الرائع الفوز بهذا السباق الكبير. هذا سباق من الفئة الأولى، ويفتح لنا أبواب المشاركة في دبي وغيرها.”

هلال العلوي، مدرب “آر بي كينق ميكر” قال: “لا أجد الكلمات لوصف مشاعري. بصراحة، كان هذا حلمًا أصبح حقيقة.”

“مررنا بموسم صعب، حيث أنهينا كأس العالم للخيل العربية في المركز الثاني، والمركز الثالث في سيف الأمير، كما فقدنا كأس رئيس الدولة في أبوظبي. لم يكن الأمر سهلاً على إسطبل محلي مثلنا.”

“اليوم هو واحد من أكبر الإنجازات في مسيرتنا. كريستيان نفذ التعليمات بدقة وكان رائعًا. لقد رأينا اليوم “كينق ميكر” الحقيقي.”

كريستوف سوميليون، الذي قاد الوصيف “نابوكو آل موري” قال: “رأيت أن كريستيان كان متقدماً عند الدخول إلى المسار المستقيم، لذا ركزت على إنهاء السباق في المركز الثاني. جوادي أنهى السباق بشكل رائع وكان شجاعًا للغاية. نحن سعداء جدًا بأدائه.”