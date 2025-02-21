غدًا.. أخضر – 20عامًا يواجه نظيره الصيني في ربع نهائي كأس آسيا

الرياضةغدًا.. أخضر – 20عامًا يواجه نظيره الصيني في ربع نهائي كأس آسيا صحيفة البلادaccess_time23 / شعبان / 1446 هـ 21 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة يواجه المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا السبت نظيره الصيني، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 في الصين، المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2025 في تشيلي. ويلاقي الأخضر منتخب الصين، على ملعب شينزين للشباب بمدينة شينزين في الصين. يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا تصدّر المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2025، التي ضمّت إلى جواره منتخبات العراق، والأردن، وكوريا الشمالية.