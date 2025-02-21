الرئيسية
/
/
/
/
/
غدًا.. أخضر – 20عامًا يواجه نظيره الصيني في ربع نهائي كأس آسيا
الرياضة

غدًا.. أخضر – 20عامًا يواجه نظيره الصيني في ربع نهائي كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time23 / شعبان / 1446 هـ      21 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

يواجه المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا السبت نظيره الصيني، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 في الصين، المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2025 في تشيلي.

ويلاقي الأخضر منتخب الصين، على ملعب شينزين للشباب بمدينة شينزين في الصين.

يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 20 عامًا تصدّر المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2025، التي ضمّت إلى جواره منتخبات العراق، والأردن، وكوريا الشمالية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *