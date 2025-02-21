غدًا.. أخضر – 20عامًا يواجه نظيره الصيني في ربع نهائي كأس آسيا

البلاد- جدة

يواجه المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا السبت نظيره الصيني، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2025 في الصين، المؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2025 في تشيلي.

ويلاقي الأخضر منتخب الصين، على ملعب شينزين للشباب بمدينة شينزين في الصين.