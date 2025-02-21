شاهد| “فاينالدوم” يقود الاتفاق لقلب الطاولة على النصر في ” الأول بارك”

هدددددف!⚽️

بصناعة من ماني ورأسية من ايمن يحيى النصر يتقدم اولًا ⚽️🔥

النصر 1 × 0 الاتفاق#دوري_روشن_السعودي

#النصر_الاتفاق

⁧#جولة_يوم_التأسيس | #SSC pic.twitter.com/HYfq1lRRH0

— SSC (@ssc_sports) February 21, 2025