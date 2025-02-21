شاهد| “فاينالدوم” يقود الاتفاق لقلب الطاولة على النصر في ” الأول بارك”

البلاد- جدة
قاد الهولندي المتألق فاينالدوم فريقه الاتفاق لقلب الطاولة على مضيفه النصر؛ بعدما حول تأخره بهدفين، إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الرياض، ضمن”جولة يوم التأسيس” الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025.
افتتح أيمن يحيى التسجيل للنصر، وعادل المحترف الهولندي فاينالدوم النتيجة للاتفاق في الدقيقة 55. وعاد النصر للتقدم عبر محمد آل فتيل عند الدقيقة 65.
وشهدت الـ10 دقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة انتفاضة كبيرة من الاتفاق، حيث خطف هدفين متتاليين عند الدقيقة 82 ثم 88 عن طريق لاعب النصر محمد آل فتيل بالخطأ في مرماه، ومن بعده المتألق الهولندي فاينالدوم صاحبة الثنائية في شباك العالمي.
وزادت متاعب النصر خلال الوقت بدل الضائع من المباراة عندما تلقى مهاجمه الكولومبي جون دوران البطاقة الحمراء المباشرة عند الدقيقة 90+2.
الهزيمة جمدت رصيد النصر عند 44 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بفارق 3 نقاط عن القادسية صاحب المركز الثالث. في المقابل؛ ارتفع رصيد الاتفاق إلى 28 نقطة في المركز الثامن متفوقاً بفارق الأهداف عن الخليج.
هدددددف!⚽️
بصناعة من ماني ورأسية من ايمن يحيى النصر يتقدم اولًا ⚽️🔥
النصر 1 × 0 الاتفاق#دوري_روشن_السعودي
#النصر_الاتفاق
#جولة_يوم_التأسيس | #SSC pic.twitter.com/HYfq1lRRH0
— SSC (@ssc_sports) February 21, 2025
هدددددف!⚽️
الاتفاق يعود🔥
فينالدوم يسجل التعادل للاتفاق في شباك النصر.. ⚽️🔥
النصر 1 × 1 الاتفاق#دوري_روشن_السعودي
#النصر_الاتفاق
#جولة_يوم_التأسيس | #SSC pic.twitter.com/xN30qSXv3J
— SSC (@ssc_sports) February 21, 2025
هدددددف!⚽️
الاتفاق يسجل التعادل.. 🔥
الفتيل بالخطأ في مرماه 🥅⚽️
النصر 2 × 2 الاتفاق#دوري_روشن_السعودي
#النصر_الاتفاق
#جولة_يوم_التأسيس | #SSC pic.twitter.com/WTu0KyAt3e
— SSC (@ssc_sports) February 21, 2025
هدددددف!⚽️
الاتفاق يقلب الطاولة! 🤯
فينالدوم يسجل ثالث الأهداف الاتفاقية 🔥⚽️
النصر 2 × 3 الاتفاق#دوري_روشن_السعودي
#النصر_الاتفاق
#جولة_يوم_التأسيس | #SSC pic.twitter.com/PLYpFC3Zjg
— SSC (@ssc_sports) February 21, 2025