الرياضة

شاهد| “فاينالدوم” يقود الاتفاق لقلب الطاولة على النصر في ” الأول بارك”

صحيفة البلادaccess_time23 / شعبان / 1446 هـ      21 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

قاد الهولندي المتألق فاينالدوم فريقه الاتفاق لقلب الطاولة على مضيفه النصر؛ بعدما حول تأخره بهدفين، إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الرياض، ضمن”جولة يوم التأسيس” الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2024-2025.

افتتح أيمن يحيى التسجيل للنصر، وعادل المحترف الهولندي فاينالدوم النتيجة للاتفاق في الدقيقة 55. وعاد النصر للتقدم عبر محمد آل فتيل عند الدقيقة 65.

وشهدت الـ10 دقائق الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة انتفاضة كبيرة من الاتفاق، حيث خطف هدفين متتاليين عند الدقيقة 82 ثم 88 عن طريق لاعب النصر محمد آل فتيل بالخطأ في مرماه، ومن بعده المتألق الهولندي فاينالدوم صاحبة الثنائية في شباك العالمي.

وزادت متاعب النصر خلال الوقت بدل الضائع من المباراة عندما تلقى مهاجمه الكولومبي جون دوران البطاقة الحمراء المباشرة عند الدقيقة 90+2.

الهزيمة جمدت رصيد النصر عند 44 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، بفارق 3 نقاط عن القادسية صاحب المركز الثالث. في المقابل؛ ارتفع رصيد الاتفاق إلى 28 نقطة في المركز الثامن متفوقاً بفارق الأهداف عن الخليج.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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