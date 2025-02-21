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شاهد| القادسية يعبر الأخدود بثنائية في ” روشن”
الرياضة

شاهد| القادسية يعبر الأخدود بثنائية في ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time23 / شعبان / 1446 هـ      21 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

واصل فريق القادسية عروضه القوية، ونجح في التغلب على نظيره الأخدود، بثنائية مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات جولة” يوم التأسيس” الـ 21 بدوري روشن.

سجل اللاعب جوليان كينيونيس الهدف الأول لفريق القادسية في الدقيقة 31 من ركلة جزاء. وجاء الهدف الثاني لفريق القادسية عن طريق تركي العمار في الدقيقة 51.

بهذا الفوز، رفع القادسية رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 16 نقطة بالمركز السادس عشر.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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