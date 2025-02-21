شاهد| القادسية يعبر الأخدود بثنائية في ” روشن”

البلاد- جدة
واصل فريق القادسية عروضه القوية، ونجح في التغلب على نظيره الأخدود، بثنائية مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات جولة” يوم التأسيس” الـ 21 بدوري روشن.
سجل اللاعب جوليان كينيونيس الهدف الأول لفريق القادسية في الدقيقة 31 من ركلة جزاء. وجاء الهدف الثاني لفريق القادسية عن طريق تركي العمار في الدقيقة 51.
بهذا الفوز، رفع القادسية رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 16 نقطة بالمركز السادس عشر.
هدددددف!⚽️
من ركلة جزاء.. كينيونيس يعلن الهدف الأول من ركلة جزاء ⚽️
القادسية 1 × 0 الأخدود#دوري_روشن_السعودي | #القادسية_الأخدود
#جولة_يوم_التأسيس | #SSC pic.twitter.com/HrGb8toPtJ
— SSC (@ssc_sports) February 21, 2025
هدددددف!⚽️
تركي العمار يسجل الهدف الثاني للقادسية ⚽️
القادسية 2 × 0 الأخدود#دوري_روشن_السعودي | #القادسية_الأخدود
#جولة_يوم_التأسيس | #SSC pic.twitter.com/fOrtVP0QP0
— SSC (@ssc_sports) February 21, 2025