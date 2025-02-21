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شاهد| الأهلي يتغلب على ضمك بثنائية في” روشن”
الرياضة

شاهد| الأهلي يتغلب على ضمك بثنائية في” روشن”

صحيفة البلادaccess_time23 / شعبان / 1446 هـ      21 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الأهلي فوزًا مهمًا على مضيفه فريق ضمك، بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، في أبها، ضمن  منافسات جولة” يوم التأسيس” الـ 21 من دوري روشن.

سجل للأهلي اللاعب ايفان توني الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، مستغلًا خطأ حارس ضمك.

وفي الدقيقة 90+5، أضاف اللاعب ويندرسون جالينو الهدف الثاني للأهلي.

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد ضمك عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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