شاهد| الأهلي يتغلب على ضمك بثنائية في” روشن”

البلاد- جدة
حقق فريق الأهلي فوزًا مهمًا على مضيفه فريق ضمك، بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، في أبها، ضمن منافسات جولة” يوم التأسيس” الـ 21 من دوري روشن.
سجل للأهلي اللاعب ايفان توني الهدف الأول في الدقيقة الرابعة، مستغلًا خطأ حارس ضمك.
وفي الدقيقة 90+5، أضاف اللاعب ويندرسون جالينو الهدف الثاني للأهلي.
بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد ضمك عند 26 نقطة في المركز الحادي عشر.
هدددددف!⚽
ايفان توني يفتتح التسجيل مبكرًا للأهلي⚽🔥
ضمك 0 × 1 الأهلي#دوري_روشن_السعودي | #ضمك_الأهلي #جولة_يوم_التأسيس | #SSC pic.twitter.com/QBay330T67
— SSC (@ssc_sports) February 21, 2025
هدددددف!⚽
الأهلي يؤكد تفوقه بهدف ثاني بالوقت القاتل⚽🔥
ضمك 0 × 2 الأهلي #دوري_روشن_السعودي | #ضمك_الأهلي #جولة_يوم_التأسيس | #SSC pic.twitter.com/o6wPmlzpud
— SSC (@ssc_sports) February 21, 2025