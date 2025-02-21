جامعتا الملك سعود والإمام عبدالرحمن في نهائي قدم الحامعات أ

الرياض – هاني البشر

تأهل فريقا جامعتي الملك سعود والإمام عبدالرحمن بن فيصل إلى المباراة النهائية لدوري الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية فئة أ الذي ينظمه الاتحاد ضمن موسمه الـ١٥ لبطولاته وذلك بعد فوزهما في مواجهتي نصف نهائي المسابقة اللتان أقيمتا أمس الأًربعاء.

ففي الرياض وعلى ملعب جامعة الملك سعود، تمكن فريق الجامعة من حجز مقعده في النهائي بعد تغلبه على فريق جامعة الحدود الشمالية في مباراة مثيرة ومتقلبة بركلات الترجيح ( ٣-٠ ) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل ٣-٣ .

وكان فريق الجامعة قد أنهى الشوط الأول بالتقدم بهدفين دون رد، ليعود فريق جامعة الحدود الشمالية للمباراة بتسجيله هدفين لينتهي الشوط الثاني بالتعادل الإيجابي ٢-٢ ، لتتواصل الإثارة في الشوطين الإضافيين التي شهدت تقدم الضيوف بهدف ثالث قبل أن يعود أصحاب الأرض ويدركوا التعادل من ركلة جزاء ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي شهدت تألق حارس مرمى جامعة الملك سعود عبدالعزيز يوسف بتصديه لثلاث ركلات ترجيح مانحاً فريقه بطاقة العبور إلى النهائي.

وفي اللقاء الثاني لنصف النهائي الذي أقيم بالدمام، حجز فريق جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل مقعده في النهائي بتخطيه جامعة تبوك 4-1 في مباراة شهدت سيطرة لأصحاب الأرض منذ الشوط الأول الذي سُجلت فيه جميع الأهداف.

وستقام يوم الخميس المقبل في عرعر مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين جامعة الحدود الشمالية وجامعة تبوك ، فيما سيلتقي في النهائي، فريقا جامعة الملك سعود وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وستكون المواجهة في الرياض وسيتم تحديد توقيتها لاحقاً.