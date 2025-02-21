تعرف على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2025

الرياضةتعرف على نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2025 صحيفة البلادaccess_time23 / شعبان / 1446 هـ 21 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة أسفرت قرعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الجمعة في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية في ثمن نهائي البطولة. فقد وقع ريال مدريد في مواجهة غريمه أتلتيكو مدريد في دور الـ16 من دوري الأبطال، بينما يواجه ليفربول منافسه باريس سان جيرمان. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري الأبطال أرسنال (إنجلترا) أستون فيلا (إنجلترا) أتليتيكو مدريد (إسبانيا) بوروسيا دورتموند (ألمانيا) برشلونة (إسبانيا) بايرن ميونخ (ألمانيا) بنفيكا (البرتغال) كلوب بروج (بلجيكا) فينورد (هولندا) إنتر ميلان (إيطاليا) ليفركوزن (ألمانيا) ليل (فرنسا) ليفربول (إنجلترا) باريس (فرنسا) بي إس في آيندهوفن (هولندا) ريال مدريد (إسبانيا) نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2025 أستون فيلا ضد كلو بروج ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد أرسنال ضد بي إس في آيندهوفن إنتر ميلان ضد فينورد ليفربول ضد باريس سان جيرمان برشلونة ضد بنفيكا – قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 1.الفائز من باريس وليفربول ضد الفائز من كلوب بروج وأستون فيلا 2.الفائز من بنفيكا وبرشلونة ضد الفائز من دورتموند وليل 3.الفائز من بايرن ميونيخ وليفركوزن ضد الفائز من فينورد وإنتر 4.الفائز من أرسنال وآيندهوفن ضد الفائز من ريال مدريد وأتلتيكو – قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الفائز من 1 ضد الفائز من 4 الفائز من 2 ضد الفائز من 3