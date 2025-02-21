تعرف على تشكيل النصر المتوقع أمام الاتفاق

الرياضةتعرف على تشكيل النصر المتوقع أمام الاتفاق صحيفة البلادaccess_time23 / شعبان / 1446 هـ 21 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة يستضيف فريق النصر نظيره الاتفاق مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات جولة” يوم التأسيس” الـ 21 من عمر دوري روشن السعودي للموسم 2024-2025. ويخوض النصر مباراة الاتفاق ورصيده 44 نقطة يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن. أما “فارس الدهناء” فيحل في المرتبة الحادية عشرة بـ 25 نقطة. ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر مواجهة الاتفاق بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: بينتو خط الدفاع: سالم النجدي – إيمريك لابورت – محمد آل فتيل – نواف بوشل. خط الوسط: بروزوفيتش – علي الحسن – أنجيلو. خد الهجوم: كريستيانو رونالدو – جون دروان – ساديو ماني.