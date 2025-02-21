الرياضة

الهدى يجتاز الترجي في «ممتاز كبار اليد» والمنافسات تتواصل غداً بـ (5) مباريات

صحيفة البلادaccess_time23 / شعبان / 1446 هـ      21 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
صعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الهدى إلى المركز الثالث مؤقتاً، عقب أن نجح في اجتياز الترجي بنتيجة (15 – 36)، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، في افتتاح مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي (2024 – 2025)م.

ورفع الهدى رصيده إلى (26) نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الترجي عند (6) نقاط في المركز الثاني عشر.
مواجهات الجولة السادسة عشر تستكمل غداً السبت بإقامة (5) مواجهات، تقام اثنتان منهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، حينما يستضيف الخليج نظيره الروضة عند تمام الساعة الـ (4:00)م، ويتقابل الابتسام والقارة عند تمام الساعة الـ (7:00)م، فيما يحل الصفا ضيفاً على الزلفي بصالته في الزلفي خلال المواجهة التي تقام عند تمام الساعة الـ (4:00)م، وفي نفس التوقيت يلتقي الأهلي والوحدة في قمة مرتقبة تقام على صالة النادي الأهلي بجدة، في حين يتواجه العدالة مع المحيط في بذات التوقيت على صالة نادي الروضة بالأحساء.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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