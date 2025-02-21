الهدى يجتاز الترجي في «ممتاز كبار اليد» والمنافسات تتواصل غداً بـ (5) مباريات

الدمام-البلاد

صعد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الهدى إلى المركز الثالث مؤقتاً، عقب أن نجح في اجتياز الترجي بنتيجة (15 – 36)، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، في افتتاح مواجهات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي (2024 – 2025)م.

ورفع الهدى رصيده إلى (26) نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الترجي عند (6) نقاط في المركز الثاني عشر.

مواجهات الجولة السادسة عشر تستكمل غداً السبت بإقامة (5) مواجهات، تقام اثنتان منهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، حينما يستضيف الخليج نظيره الروضة عند تمام الساعة الـ (4:00)م، ويتقابل الابتسام والقارة عند تمام الساعة الـ (7:00)م، فيما يحل الصفا ضيفاً على الزلفي بصالته في الزلفي خلال المواجهة التي تقام عند تمام الساعة الـ (4:00)م، وفي نفس التوقيت يلتقي الأهلي والوحدة في قمة مرتقبة تقام على صالة النادي الأهلي بجدة، في حين يتواجه العدالة مع المحيط في بذات التوقيت على صالة نادي الروضة بالأحساء.