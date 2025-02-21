الرياضة النور يبحث عن النهائي الخليجي أمام العربي القطري

الدمام- البلاد

يتطلع الفريق الأول لكرة اليد بنادي النور إلى خطف البطاقة المؤهلة لنهائي البطولة الخليجية الـ (41) للأندية أبطال الكؤوس، حينما يلتقي بنظيره العربي القطري في مواجهة الدور النصف النهائي، والتي تقام عند تمام الساعة الـ (5:30) من مساء غداً السبت على صالة مجمع السلطان قابوس بسلطنة عمان. جاء تأهل النور للدور النصف نهائي من البطولة، عقب حلوله في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، عقب خسارته أمام الريان القطري وتفوقه على السيب العماني بفارق (9) أهداف. يذكر أن النور كان قد سبق له تحقيق اللقب الخليجي في العام (1997)م، فيما حقق وصافة البطولة الخليجية في مناسبتين سابقتين عامي (1998)م و(2014)م.