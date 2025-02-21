الفتح أول المتأهلين لـممتاز كبار اليد

الدمام-البلاد

حسم الفريق الأول لكرة اليد بنادي الفتح تأهله لمصاف أندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي (2025 – 2026)م، عقب تفوقه على ضيفه السلام بنتيجة (26 – 22)، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على صالة نادي الفتح بالأحساء، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري الدرجة الأولى لكرة اليد.

ورفع الفتح رصيده إلى (24) نقطة في المركز الأول، وبفارق نقطتين عن الاتفاق صاحب المركز الثاني، وثمان نقاط عن السلام صاحب المركز الثالث، مع تبقي (3) مواجهات للفتح والسلام، ومواجهتين للاتفاق.

مواجهات الجولة الخامسة عشرة شهدت انتصار الحزم على الخويلدية بنتيجة (36 – 34)، والاتفاق على العيون بنتيجة (32 – 25)، وتعادل الجزيرة والهداية بـ (30) هدف لكليهما.