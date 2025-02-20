ماكدونالد واثق من أن المضمار الرملي لن يكون مشكلة لـ “رومانتيك واريور”

الرياض – محمد الجليحي

يبدو أن جيمس ماكدونالد واثق بهدوء من قدرة الجواد الايرلندي “رومانتيك واريور” على ترجمة مستواه المتميز على الأرضية العشبية إلى الأرضية الرملية، مشيرًا إلى أنه سيكون “حصانًا من الصعب هزيمته” إذا نجح في ذلك خلال مشاركته المرتقبة في كأس السعودية البالغة 20 مليون دولار أمريكي في الرياض يوم السبت 22 فبراير.

الخيّال مكدونالد المقيم في سيدني حقق تسعة انتصارات من الفئة الأولى على صهوة هذا الجواد الفائز ثلاث مرات بكأس هونج كونج، إلّا أنه سيواجه اختبارًا جديدًا في الرياض عندما يخوض منافسة جديدة من نوعها على أرضية رملية.

وقال ماكدونالد عن هذا التحدي الجديد: “إنه أمر مثير للاهتمام، وربما أعرف عنه أكثر مما يعرفه الجميع، حيث إنه لم يخض تجربة على هذا النوع من الأرضية.”

“الشيء الوحيد الذي نعتمد عليه هو أنه أظهر أداءً قويًا في تجاربه في هونج كونج على الرمل. أعلم أن هناك اختلافًا كبيرًا بين نوعيات الأرضية، لكنه تألق عليها، وهذا يعطينا مؤشرًا على أنه قد يتكيف بشكل جيد.

“إذا كان هناك حصان واحد في العالم يمكنه نقل مستواه من العشب إلى الرمل، فهو “رومانتيك واريور”، فهو يتمتع بقلب قوي، وإرادة مذهلة للفوز، وأسلوب رائع في السباق.

“أنا واثق بهدوء من قدرته على التعامل مع المسار الرملي، ولديّ ثقة داخلية أنه إذا تمكن من ذلك، سيكون أحد أصعب الخيول التي يمكن هزيمتها.”

ظلّ “رومانتيك واريور” متواجدا في دبي منذ ديسمبر الماضي، واستعدادًا لهذه المشاركة الكبيرة المقبلة، وصل الجواد الذي يدربه داني شوم إلى السعودية صباح الاثنين، بعد فوزه الرائع في سباق جبل حتا.

وأضاف ماكدونالد: “لقد حافظ الجواد على نفس الوزن خلال السفر وتناول طعامه المعتاد ولم يترك منه سوى رطلاً واحداً. وتحركاته طبيعية، وجميع التقارير عنه إيجابية، فعادةً ما يترك القليل من طعامه في أول يوم، ولكن المدرب داني يقول إنه تناول وجبته كاملة، ما يدل على أنه تأقلم جيدًا.”

حقق “رومانتيك واريور” انتصارات من الفئة الأولى ليس فقط في موطنه هونج كونج، بل أيضاً في اليابان وأستراليا ودبي، وكشف ماكدونالد أن الجواد المملوك لبيتر لاو غالبًا قد يكون أكثر حماساً أثناء فترات السفر.

وأضاف ماكدونالد: “إنه جواد يتدفق حماساً لكنه يتمتع بمزاج رائع. أحيانًا قد يصبح متحمسًا أكثر من اللازم، كما رأينا في دبي. ربما كان الجميع قلقاً بعض الشيء قبل السباق، لأنه كان شديد التوتر ويتحرك بحيوية زائدة.

“كان في حالة انتعاش تام وكانت البيئة جديدة بالنسبة له، وهو نفس السلوك الذي أظهره في اليابان، لكنه في هونج كونج يكون مثل الحمل الوديع.

“يمكنك أن ترى منه شخصيتين مختلفتين، لكنه في النهاية لطيف وسهل التعامل معه. وعندما يحين وقت التمرين والسباق، يتحول إلى وحش كاسر وبعزيمة صلبة وإرادة مذهلة للفوز.”

تحدث المدرب داني شوم هذا الأسبوع عن العلاقة بين “رومانتيك واريور” وخيّاله جيمس ماكدونالد، حيث علق الأخير قائلاً: “بصراحة، يمكن لأي خيّال أن يمتطي صهوة هذا الجواد ويحقق معه الفوز، لأنه جواد رائع.”

“في كل مرة أمتطيه، أشعر أنه لا يُهزم – إنه يمنحك هذا الشعور الرائع، وهو أمر لا يقدر بثمن عند خوض مثل هذه السباقات الكبيرة.”

“إنه جواد العمر، وقد أخذني مع داني وبيتر في رحلة رائعة إلى بلدان مختلفة، نحن محظوظون حقًا بوجوده.”

وأطلق ماكدونالد تحذيرًا واضحًا لمنافسيه الـ 13 في كأس السعودية، قبل عودته في وقت لاحق للمنافسة في سباق دبي تيرف بمضمار ميدان.

وقال: “أشعر أنه يتحسن أكثر وأكثر في هذه الفترة، لذلك لا يوجد سبب يمنعه من أن يكون الحصان الأقرب للفوز في السعودية، والأوفر حظاً أيضاً في دبي بعد شهر من الآن.”

واختتم مكدونالد قائلاً: “إنه لا يزال في منحنى تصاعدي، وفي قمة قوته حاليًا.”