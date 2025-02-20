الرياضة صفوة الجياد العالمية تتنافس على كؤوس وجوائز كأس السعودية للخيل

الرياض – هاني البشر

يشهد ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية مهرجان كأس السعودية العالمي لسباقات الخيل 2025 في نسخته السادسة، الذي تجرى منافساته الجمعة والسبت. ويعد كأس السعودية السباق الأغلى في العالم بجوائزه المالية، التي تبلغ 38 مليون دولار؛ منها 20 مليون جائزة شوط السباق الرئيس مساء السبت، البالغة مسافته 1800م (رملي) بمشاركة 14 رأسًا من نخبة خيل العالم (الفئة الأولى). وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، عن سعادته الغامرة، باستضافة المملكة العربية السعودية لهذه التظاهرة الفروسية العالمية، وقال:” أرفع اسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- على دعمهما الكبير والمتواصل لهذا الحدث العالمي. وأضاف: كأس السعودية يحظى بمتابعة شاملة من قبل سمو ولي العهد- يحفظه الله- الذي سخر لنا جميع الإمكانات في سبيل استمرارية نجاحه الباهر، وتصدره الساحة العالمية لسباقات الخيل حتى بات كأس السعودية محطة مهمة في روزنامة السباقات العالمية، ومحط أنظار كبار الملاك والمدربين والخيالة الدوليين في روزنامة إعداد مشاركات الخيل الأبطال الموسمية؛ طمعًا في المشاركة في كأس السعودية بجميع محطاته المؤهلة، وصولاً إلى الأمسية الكبرى والأغلى عالميًا، كما أننا سعداء بالمستوى العالي، والثقل النوعي للمشاركين في كأس السعودية هذا العام، ونتطلع إلى يومين رائعين من السباقات في ميدان الملك عبدالعزيز، واستقبال أفضل الجياد الموجودة في الساحة العالمية، والمرتبطين بها والترحيب بهم في المملكة العربية السعودية. وقال الأمير بندر:” مع ترقية شوطي كأس البحر الأحمر، وكأس الرياض للسرعة إلى تصنيف الفئة الثانية دوليًا هذا العام، نواصل العمل على تطوير وترقية مهرجان كأس السعودية؛ بهدف استقطاب أبرز الجياد، وتقديم أفضل ما في سباقات الخيل إلى الجمهور العالمي. متمنيًا التوفيق لجميع الملاك والمدربين والخيالة، وهم يضعون اللمسات الأخيرة على تحضيرات جيادهم المشاركة في مهرجان كأس السعودية، ونتطلع بإثارة كبيرة إلى كأس السعودية للخيل. من جانب آخر، سيكون أبرز أشواط حفل الجمعة عند الساعة 8:05م سباق كأس المنيفة للخيل العربية الأصيلة (الفئة الأولى) 2100م (عشبي) وجائزته المالية 1.5 مليون دولار، وعدد الجياد المسجلة على قائمته 14 رأسًا.