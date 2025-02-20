الرئيسية
/
/
/
/
/
شاهد| الرائد يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية الرياض
الرياضة

شاهد| الرائد يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية الرياض

صحيفة البلادaccess_time22 / شعبان / 1446 هـ      20 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق فريق الرائد فوزًا  مهمًا على حساب مضيفه الرياض 3-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي.

انتهى الشوط الأول بتقدم الرائد بهدفين نظيفين سجلهما كل من صالح العمري وكريم بركاوي في الدقيقتين 18 و 31.

وفي الشوط الثاني نجح الرياض في تقليص الفارق عن طريق توزي في الدقيقة 53، قبل أن يسجل أمير سعيود ثالث أهداف الرائد.

 بهذا الفوز، ارتقى الرائد إلى المركز الخامس عشر بـ 17 نقطة، فيما استمر الرياض في المركز السابع بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *