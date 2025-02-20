شاهد| الرائد يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية الرياض

البلاد- جدة
حقق فريق الرائد فوزًا مهمًا على حساب مضيفه الرياض 3-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي.
انتهى الشوط الأول بتقدم الرائد بهدفين نظيفين سجلهما كل من صالح العمري وكريم بركاوي في الدقيقتين 18 و 31.
وفي الشوط الثاني نجح الرياض في تقليص الفارق عن طريق توزي في الدقيقة 53، قبل أن يسجل أمير سعيود ثالث أهداف الرائد.
بهذا الفوز، ارتقى الرائد إلى المركز الخامس عشر بـ 17 نقطة، فيما استمر الرياض في المركز السابع بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة.
الرائد يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة الرياض
شاهد أهداف المباراة ⤵️📺#دوري_روشن_السعودي | #الرياض_الرائد #جولة_يوم_التأسيس | #SSC pic.twitter.com/BLhPzAW6jq
— SSC (@ssc_sports) February 20, 2025