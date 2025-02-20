الرياضة

شاهد| التعاون يعبر الوكرة ويتأهل إلى ربع نهائي” أبطال آسيا 2″

صحيفة البلادaccess_time22 / شعبان / 1446 هـ      20 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

تمكن فريق التعاون من حجز مقعده في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2، وذلك بعد تغلبه على نظيره الوكرة القطري بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب التعاون في بريدة.

انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لفريق التعاون بنتيجة 4-3.

افتتح اللاعب جيلسون دالا التسجيل لفريق الوكرة في الدقيقة 52، وتعادل محمد الكويكبي لفريق التعاون في الدقيقة 77، بعد تمريرة من زميله عبدالفتاح آدم.

وخيم التعادل بهدف لكل فريق على الوقت للأصلي للمباراة، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وفي الدقيقة 112، سجل اللاعب ريفاس الهدف الثاني للتعاون.

 

وعاد الوكرة مرة ثانية في الدقيقة 120+4، بعدما سجل جيلسون هدف التعادل للفريق الضيف، ليذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لفريق التعاون.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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