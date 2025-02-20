شاهد| التعاون يعبر الوكرة ويتأهل إلى ربع نهائي” أبطال آسيا 2″

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
تمكن فريق التعاون من حجز مقعده في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2، وذلك بعد تغلبه على نظيره الوكرة القطري بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب التعاون في بريدة.
انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لفريق التعاون بنتيجة 4-3.
افتتح اللاعب جيلسون دالا التسجيل لفريق الوكرة في الدقيقة 52، وتعادل محمد الكويكبي لفريق التعاون في الدقيقة 77، بعد تمريرة من زميله عبدالفتاح آدم.
وخيم التعادل بهدف لكل فريق على الوقت للأصلي للمباراة، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.
وفي الدقيقة 112، سجل اللاعب ريفاس الهدف الثاني للتعاون.
وعاد الوكرة مرة ثانية في الدقيقة 120+4، بعدما سجل جيلسون هدف التعادل للفريق الضيف، ليذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لفريق التعاون.
هدف |
الوكرة يتقدم 1 – 0 على التعاون السعودي عبر دالا في الدقيقة 53#دوري_أبطال_آسيا2 #قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/EO4USlCxMv
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 19, 2025
هدف |
التعاون السعودي يتعادل 1 – 1 مع الوكرة عبر محمد الكويكبي في الدقيقة 77#دوري_أبطال_آسيا2 #قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/QTPB3RxX1x
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 19, 2025
هدف|
التعاون السعودي تقدم 2-1 على الوكرة عبر ريني ريفاس في الدقيقة 112
دوري أبطال آسيا 2
#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/Etbi7ovbbS
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 19, 2025
هدف|
الوكرة يتعادل 2-2 مع التعاون السعودي عبر دالا في الدقيقة 120+4
دوري أبطال آسيا 2
#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/EiomHfxGa7
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) February 19, 2025