الرئيس الروسي يشكر ولي العهد على استضافة المملكة محادثات بلاده المثمرة مع أميركا

الرياض : البلاد

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وفي بداية الاتصال قدم الرئيس الروسي شكره وتقديره للمملكة ولسمو ولي العهد على استضافة المملكة للمحادثات المثمرة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

كما جرى خلال الاتصال الإشادة بعمق العلاقات بين البلدين والحرص على تنميتها في مختلف المجالات.

من جهته أكد سمو ولي العهد -حفظه الله- على التزام المملكة ببذل الجهود الممكنة لتعزيز الأمن والسلام في العالم إيمانًا منها بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية.