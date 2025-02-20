بعد مراسم القرعة.. “رومانتيك واريور” ينطلق من البوابة رقم (3) في كأس السعودية

الرياض – محمد الجليحي

سينطلق بطل هونج كونج “رومانتيك واريور” من البوابة رقم 3 في كأس السعودية البالغة جائزته 20 مليون دولار أمريكي يوم السبت. واستقطب الجواد الأول في العالم من حيث قيمة الجوائز المالية التي فاز بها اهتمامًا عالميًا واسعًا منذ وصوله إلى السعودية، بل كان محور الأنظار عند قيامه بجولة تحضيرية سريعة في ساحة الاستعراض بميدان الملك عبدالعزيز بعد ظهر يوم أمس الأربعاء.

عقب مراسم القرعة التي أُقيمت في القرية الثقافية مساء الأربعاء، تم معرفة رقم البوابة من المدرب داني شوم والخيّال جيمس ماكدونالد، بينما يسعى “رومانتيك واريور” إلى تحويل تألقه على العشب في مختلف السباقات الدولية إلى نجاح على الأرضية الرملية في الرياض. وقال جيمس ماكدونالد عقب اختيار زوجته كيتلين الرقم على المسرح: “نحن سعداء بذلك. لم نأتِ إلى هنا بتوقعات محددة فيما يتعلق بالقرعة. يبدو أنه يتكيف بشكل جيد مع الأرضية الرملية، وكل الفريق سعيد جدًا به، وجوادي يتمتع بسرعة انطلاق جيدة.”

أما الجواد الياباني المميز “فوريفر يونق” العائد إلى السعودية بعد 12 شهرًا من فوزه بلقب الديربي السعودي مقدم من زود العقارية على جائزة قدرها 1.5 مليون دولار، فقد واصل تحقيق التقدم في التحضيرات لكنه لم يكن محظوظًا كثيرًا في القرعة والتي أوقعته في البوابة رقم 14. ورغم ذلك، لم يكن المدرب يوشيتو ياهاقي منزعجاً، حيث قال: “لم أقلق كثيرًا بشأن القرعة، لكنني أفضل البوابة الخارجية على الداخلية.”

الجواد “راتل إن رول”، الذي يشرف على تدريبه كيني مكبيك ويمثل المالك شرف محمد الحريري وإسطبل لاكي سيفن، والفائز بكأس خادم الحرمين الشريفين أواخر الشهر الماضي، سينطلق من البوابة رقم 7. وقال مكبيك: “نحب الرقم 7، هذا رائع. لديه سرعة قوية في الاندفاع من الخلف، نحن متحمسون لمشاركته هنا، ونشعر بأن لدينا بعض الأفضلية لأنه سبق وفاز هنا بالفعل. هذا العام كان التوقيت أفضل، فقد عاد بحجم وقوة أفضل، وأعتقد أن هذا السباق سيكون مناسبًا له.”

الجواد المتألق “ووك أوف ستارز” حصل على البوابة رقم 6، بينما جاء النجم الفرنسي “فاكتور شيفال”، والذي حلّ ثالثًا في تحدي آل مكتوم في دبي في مشاركته الأخيرة، في البوابة رقم 12. المدرب بوبات سيمار، المشرف على “ووك أوف ستارز”، عبّر عن ارتياحه قائلاً: “لقد تحسن مع كل مشاركة، وأعتقد أن لديه المزيد ليقدمه. آمل فقط أن يعتاد على الأجواء هنا، فهو بحاجة إلى التأقلم مع المكان، لكنه في حالة جيدة جدًا.”

المدرب نوبورو تاكاقي حصل على بوابات داخلية لجواديه، حيث حصل “أوشبا تيسورو” على البوابة رقم 1، وقال: “أعتقد أنه سيتعامل معها جيدًا، فهو من النوع الذي ينطلق من الخلف.” أما رفيقه “ويلسون تيسورو” الذي حصل على البوابة رقم 4، فقال عنه تاكاقي: “حالته تتحسن، وأنا متحمس لرؤيته يشارك. أعتقد أن القرعة جيدة بالنسبة له.”

المشارك الياباني الآخر “رامجيت” سينطلق من البوابة رقم 9، وقال مدربه شوزو ساساكي: “أنا سعيد بالقرعة. لقد كانت الرحلة جيدة ونتطلع للسباق.”

أما بقية المشاركين في السباق فجاءت قرعتهم على النحو التالي: “المصمك”(10) ، “ديفنديد”(11) ، “إل كوديقو” (13)، “إنتنس فور مي” (2)، “ويت تو اكسيل” (8)، “ووتن صن” (5).