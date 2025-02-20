المنتدى السعودي للإعلام يواصل أعماله لليوم الثاني

الرياض : البلاد

تتواصل أعمال النسخة الرابعة للمنتدى السعودي للإعلام؛ في يومه الثاني؛ لتطرح مسارح “المنتدى” ومنصاته المتعددة: (المسرح الرئيس: مسرح صُنّاع التغيير – أرامكو، ومسرح حديث المنتدى، ومسرح منصّة الاستثمار، ومنصّة الإلهام)، العديد من الموضوعات والمحاور، في الوقت الذي يواصل فيه معرض مستقبل الإعلام “فومكس”، جذب كثير من المختصين والمهتمين للاطلاع على أحدث منتجات وحلول تقنية، وآخر الابتكارات في مجال الإنتاج وصناعة المحتوى، التي تعرضها أكثر من 250 شركة إقليمية وعالمية مُشاركة.

وتتصدر المشهد في اليوم الثاني، جلسات خاصة بموضوعات التقنية والابتكار المهني والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وأدوات التسويق الرقمي الحديثة وسائل الإعلام الجديدة والتواصل الاجتماعي، بجانب مناقشة عدد من المختصين لموضوع الارتباط الوثيق بين “الدبلوماسية والإعلام” في جلستين متتاليتين، لينتقل الحضور للشأن الاقتصادي، على مسرح منصّة الاستثمار”، عبر عدد من الجلسات المتخصصة، منها جلسة تستعرض دور الإعلام في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وأخرى لبحث مجالات تنويع الاقتصاد الوطني؛ وأيضًا إبراز دور الإعلام منصةً لتمكين رواد الأعمال والتحول الرقمي”، وأيضًا لطرح موضوع: “دور منصات التواصل في تطوير ريادة الأعمال والاقتصاد الإبداعي”؛ مع تخصيص جلسة للعلامات السعودية. وللمهتمين في الشأن الرياضي، تشهد جلسات اليوم الثاني عقد عددٍ من الجلسات التي تتناول هذا الجانب، منها طرح موضوع: “الرياض إكسبو 2030″، و”الرياضة الإلكترونية”.

وفي “منصّة الإلهام”، تستعرض جلسات اليوم الثاني، بعض الموضوعات الإعلامية المتخصصة؛ منها موضوع: “التلفزيون: بين الصنعة والصناعة، لتناقش بعده مسألة التحول الإعلامي والعلاقة بين وسائل الإعلام والهوية الثقافية وتشكيلها والصحافة العالمية، والإذاعة المجتمعية، وتمكين الجيل القادم.

كما سيبحث المتحدثون المختصون والخبراء؛ موضوعات ومحاور متعددة، منها تأثير وسائل الإعلام الجديدة، والاتصال، والمحتوى الإذاعي والأفلام الوثائقية، وكيفية تحقيق المنصات النجاح في سوق الإعلام المزدحم، هذا بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة، التي تتناول عدد من الموضوعات، منها الذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، وأدوات قوقل، والتواصل متعدد اللغات، والتحليق في عالم البودكاست، وغيرها من موضعات تتخص الشأن الإعلامي، يقدمها مدربون وخبراء واستشاريون متخصصون.