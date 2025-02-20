السعودية تفوز برئاسة اتحاد صحافيي غرب آسيا

الرياض : البلاد

انتخبت الجمعية العمومية الأستاذ عضوان الأحمري – رئيس مجلس هيئة الصحفيين السعوديين- ، رئيسًا لاتحاد غرب آسيا للصحفيين, في اجتماعهم الذي انعقد اليوم في الرياض.

كما تم انتخاب : رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين فضيلة المعيني (نائبًا للرئيس) ، ونبيل الأسيدي من نقابة الصحفيين اليمنيين (أمينًا للمال).

وتشكلت الهيئة الإدارية للاتحاد من سبعة أعضاء هم: عضوان الأحمري (المملكة العربية السعودية), فضيلة المعيني ( دولة الإمارات ), مزن مرشد (سوريا), جاسم كمال (الكويت), تحسبن الأسطل (فلسطين), نبيل أسيدي (اليمن), طالب الضباري (عمان).

وأقرت الجمعية العمومية في اجتماعها قواعد عمل الاتحاد، واعتماد دستوره، وتم مناقشة الأوضاع العامة للعمل الصحفي في دول الإقليم.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين في الولايات المتحدة الأمريكية جيم بوملحة: “إن هذا الاجتماع حدث تاريخي في أعمال الاتحاد الدولي للصحفيين، ونتيجة أعمال الجمعية العمومية, والانتخابات سيتم رفعها للاتحاد الدولي للصحفيين الذي ينضوي اتحاد غرب آسيا تحت مظلته، ونتطلع في الاتحاد إلى المشاريع والخطط العملية التي سترفعها الهيئة الإدارية لاتحاد غرب آسيا”.

فيما ثمن نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين للهيئة الإدارية ناصر أبو بكر, ثقة الجمعية العمومية بهم، وانتخاب عضوان الأحمري لرئاسة الاتحاد، مقدرًا جهود هيئة الصحفيين السعوديين في خدمة أعضائها وإسهاماتها مع مشاريع الاتحاد الدولي للصحفيين.

بدوره ثمّن عضوان الأحمري, للمجتمعين ثقتهم وانتخابهم له رئيسًا لاتحاد غرب آسيا للصحفيين، متأملًا تحقيق الطموحات والآمال المعقودة على الاتحاد الجديد.

وأشار إلى أنه سيتم ترتيب اجتماع قريب لإدارة الاتحاد لتفعيل الإجراءات والسياسات التي تحقق أهدافه، وتخدم الإعلاميين المنضوين في عضويته.