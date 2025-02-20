التعادل السلبي يخيم على مواجهة الفيحاء والخليج

البلاد- جدة

خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة الفيحاء ضد الخليج، التي أُقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات جولة” يوم التأسيس” الـ 21 من عمر دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2024-2025.

خلت المباراة من الإثارة والمتعة بغياب الأهداف عن شوطيها، وكان الخليج هو الأكثر سيطرة ووصولاً للمرمى مقارنةً بالفيحاء.