التعادل السلبي يخيم على مواجهة الفيحاء والخليج

الرياضةالتعادل السلبي يخيم على مواجهة الفيحاء والخليج صحيفة البلادaccess_time22 / شعبان / 1446 هـ 20 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة الفيحاء ضد الخليج، التي أُقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات جولة” يوم التأسيس” الـ 21 من عمر دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2024-2025. خلت المباراة من الإثارة والمتعة بغياب الأهداف عن شوطيها، وكان الخليج هو الأكثر سيطرة ووصولاً للمرمى مقارنةً بالفيحاء. ورفع التعادل رصيد الخليج إلى 28 نقطة ويحتل المركز الثامن، كما رفع الفيحاء رصيده إلى 20 نقطة واستمر في المركز الثالث عشر في ترتيب دوري روشن.