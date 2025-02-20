الرئيسية
/
/
/
/
/
التعادل السلبي يخيم على مواجهة الفيحاء والخليج
الرياضة

التعادل السلبي يخيم على مواجهة الفيحاء والخليج

صحيفة البلادaccess_time22 / شعبان / 1446 هـ      20 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

خيم التعادل السلبي على نتيجة مباراة الفيحاء ضد الخليج، التي أُقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات جولة” يوم التأسيس” الـ 21 من عمر دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2024-2025.

خلت المباراة من الإثارة والمتعة بغياب الأهداف عن شوطيها، وكان الخليج هو الأكثر سيطرة ووصولاً للمرمى مقارنةً بالفيحاء.

ورفع التعادل رصيد الخليج إلى 28 نقطة ويحتل المركز الثامن، كما رفع الفيحاء رصيده إلى 20 نقطة واستمر في المركز الثالث عشر في ترتيب دوري روشن.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *