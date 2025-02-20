افتتح المنتدى وثمّن دعم القيادة.. أمير الشرقية: الأحساء وجهة واعدة للمشاريع والاستثمار

البلاد – الأحساء

قال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، إننا نعيش، ولله الحمد ، العديد من الإنجازات المحليّة والعالميّة المتتاليّة على مستويات عدة، بدعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء “حفظهما الله“ وهو ما يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة ” وفقها الله ورعاها “ بمدن ومحافظات المنطقة والمملكة كافة، ويؤكد كذلك مكانة محافظة الأحساء، وما تتميّز به من إمكانات طبيعية وبشرية وصناعيّة متنوّعة.”

جاء ذلك خلال رعايته افتتاح الدورة السابعة لـ “منتدى الأحساء 2025″، أمس الأربعاء بعنوان “الأحساء.. اقتصاد مُستدام”، الذي تُنظّمه غرفة المحافظة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين هيئة تطوير الأحساء وشركة أرامكو ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء وعدد من الوزراء وقطاعات الأعمال والمستثمرين ، كما افتتح سمو أمير المنطقة، المعرض المصاحب للمنتدى ، وقام بجولة في أجنحته وأركانه المختلفة.

وقال الأمير سعود بن نايف إن قطاع الأعمال في الأحساء يثبت يومًا بعد آخر تفاعله الكبير مع قضايا وطنه ومجتمعه ، وأن تجربة هذا المنتدى الناجح هي نموذج لصورة العمل التضامني المجتمعي التنموي الذي نتطلع إليه جميعًا تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 ، وإبراز مكانة واحة الأحساء كوجهة استثمارية واعدة نحو التطور والتنمية واستقطاب الاستثمارات والمشاريع.

استدامة تنموية

من جهته وقال زير السياحة أحمد الخطيب، إن منظومة السياحة تدعم العديد من المشاريع السياحية في الأحساء في ظل ما تتمتع به من مميزات استثنائية تؤهلها لأن تصبح من الوجهات السياحية الكبرى في المملكة والمنطقة ، مشيرا إلى نمو مرافق السياحة والضيافة في المحافظة بنسبة ٥٢٪، تزامنا مع أعمال تطوير البنية الأساسية للمنطقة، مبينًا أن عدد السياح في الأحساء بلغ ٣ مليون سائح بنهاية عام 2024 بإجمالي إنفاق تخطى 3,3 مليار ريال.

وبالنسبة للقطاع الزراعي ، أوضح نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، بلغت حوالي 109 مليار ريال في عام 2023، ومن المتوقع أن تبلغ 112 مليار ريال في عام 2024، منها 12% من محافظة الأحساء، موضحًا أن الوزارة تقوم بالعمل على مشاريع زراعية مبتكرة في الأحساء، لافتًا إلى أن الأحساء أول محافظة على مستوى المملكة تحقق استدامة واستخدام كامل للمياه .