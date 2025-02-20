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أمراء ومسؤولون يواسون أسرة بن زقر في فقيدهم محمد

صحيفة البلادaccess_time22 / شعبان / 1446 هـ      20 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – خالد بن مرضاح

تلقت أسرة بن زقر وأرحامهم التعازي والمواساة في وفاة محمد عبيد سعيد بن زقر -رحمه الله، الذي وافته المنية يوم أمس الأربعاء، وقد تمت الصلاة عليه في مسجد الجفالي ووري جثمانه الثرى بمقبرة أمنا حواء بجدة.

والفقيد شقيق كل من: ثريا رحمها الله، وهيب رحمه الله، إنجى رحمها الله، صفية رحمها الله، وفيصل، سعاد، ألفت، عبدالله.

وزوج شادية حسين عطار.

ووالد كل من : سعيد واحمد، ولجين وسارة وسهى.

 وحضر  مقر العزاء صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد،  وعدد من المسؤولين والأعيان والأقارب والأرحام والأصدقاء، لتقديم واجب العزاء، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، (إنا لله وإنا إليه راجعون).

وتستقبل أسرة الفقيد التعازي والمواساة، للرجال في الساحة الخلفية لمنزل الفقيد، وللسيدات في نفس المنزل، في حي الزهراء شارع الند مقابل منزل هشام ناظر.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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