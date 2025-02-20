أكاديمية طويق تفوز بجائزة “الازدهار الرقمي”

عمّان : البلاد

أعلنت أكاديمية طويق عن فوزها بجائزة الازدهار الرقمي في مسار التحوُّل الرقمي من منظمة التعاون الرقمي (DCO)، وهي جائزة تمنح للقطاع الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني على المستوى العالمي، وتسلّم الجائزة الرئيس التنفيذي للأكاديمية الأستاذ عبدالعزيز الحمادي ضمن حفل المنظمة لجائزة الازدهار الرقمي المقام بمركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويأتي فوز أكاديمية طويق بالجائزة، نظير إسهاماتها في تمكين الكوادر البشرية وتعزيز الابتكار الرقمي، من خلال منهجيّة تعلُّم مستمرة في التقنيات الحديثة والناشئة، عبر العديد من المعسكرات والبرامج الاحترافية التي تُقدم بأحدث التقنيات، وبالشراكة مع كبرى الجهات العالمية مثل: AppleMeta, Google, Amazon, وغيرها من الجهات التقنية الرائدة عالميًا في مجالاتها، ويجسد الفوز بالجائزة، اهتمام “طويق” في تمكين الكوادر البشرية لمبادرات التحوُّل الرقمي، والامتثال لأهم السياسات واللوائح، التي من شأنها أن توفّر البيئة المناسبة، والتطور التقني في مجالات التقنيات المتقدمة.

يُذكر أن فوز أكاديمية طويق بالجائزة، جاء بعد إجراء تقييم شامل لأفضل المرشحين عالميًا، من لجنة مختصّة تضم قادة ومبتكرين عالميّين، وتهدف الجائزة إلى إبراز أفضل المبتكرين في المجال الرقمي من جميع أنحاء العالم، ممّن أسهمت إنجازاتهم في خدمة البشرية؛ للنهوض بالاقتصاد الرقمي الذي له دور حيوي في تعزيز النمو المستدام للدول.