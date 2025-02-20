أسبوع الملاكمة لنزال The Last Crescendo يتواصل مع التدريبات العلنية للملاكمين

المواجهة الأولى بين المتنافسين يترقبها الجمهور غدًا خلال المؤتمر الصحفي

الرياض – هاني البشر

تواصل العاصمة السعودية الرياض احتضان فعاليات أسبوع الملاكمة لنزال The Last Crescendo ضمن “موسم الرياض”، حيث شهدت “بوليفارد سيتي” (الأربعاء) التدريبات العلنية لأبرز الملاكمين المشاركين في النزال المنتظر يوم السبت المقبل، وعلى رأسهم ديمتري بيفول وأرتور بيتربيف اللذان سيتواجهان في نزال توحيد ألقاب الوزن الخفيف الثقيل في إعادة لمواجهتهما السابقة.

وجرت التدريبات وسط حضور جماهيري كبير وإعلامي واسع، حيث استعرض الملاكمون مهاراتهم وأدوا تدريباتهم النهائية استعدادًا للحدث الكبير، وسط أجواء مشحونة بالحماس.

وكان المشجعون على موعد مع مشاهدة أبطالهم عن قرب، بينما حرصت القنوات العالمية على تغطية التحضيرات الأخيرة.

يذكر أن الحدث الرئيسي سيشهد نزال القمة بين بيفول وبيتربيف، إلى جانب سلسلة من المواجهات القوية، حيث يتواجه دانيال دوبوا وجوزيف باركر على بطولة العالم للوزن الثقيل وفق تصنيف الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، بينما يواجه شاكور ستيفنسون نظيره فلويد شوفيلد على بطولة العالم للوزن الخفيف وفق تصنيف مجلس الملاكمة العالمي (WBC).

كما يستعد كارلوس أداميس لملاقاة حمزة شيراز على بطولة العالم للوزن المتوسط، فيما يتنافس فيرجل أورتيز جونيور مع إسرائيل مادرينوف على بطولة العالم المؤقتة للوزن فوق المتوسط.

وفي فئة الوزن الثقيل، يواجه زيلي زانغ منافسه أغيت كاباييل على بطولة العالم المؤقتة وفق تصنيف المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، بينما يتنافس جوشوا بواتسي وكالوم سميث على بطولة العالم المؤقتة للوزن الخفيف الثقيل وفق تصنيف المنظمة العالمية للملاكمة (WBO).

وتشمل النزالات أيضًا مواجهة بين كريج ريتشاردز وتروي جونز، فيما يلتقي السعوديان زياد المعيوف مع جوناتاس رودريغو، ومحمد العقل نظيره إينجل غوميز.

ومن المقرر أن تتواصل الفعاليات (الخميس)، حيث سيقام المؤتمر الصحفي الرسمي في بوليفارد سيتي بمشاركة أبطال الحدث، ليقدموا تصريحاتهم الأخيرة قبل الصعود إلى الحلبة. ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر مواجهات كلامية بين الملاكمين، مما يزيد من حدة الترقب قبل ليلة النزال المرتقبة.

وتتجه أنظار عشاق الملاكمة من جميع أنحاء العالم إلى الرياض، التي تثبت مجددًا مكانتها كوجهة رئيسية لأهم الأحداث الرياضية العالمية، ضمن موسم الرياض الذي يواصل تقديم أكبر وأقوى الفعاليات في مختلف المجالات.