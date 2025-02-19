46 مليار ريال حجم التبادل التجاري.. وزير الطاقة: نقل الخبرات السعودية في كفاءة الطاقة إلى مصر

البلاد – متابعات

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن المملكة تعتزم التعاون مع مصر لنقل الخبرات السعودية في كفاءة الطاقة للجهات المصرية ، ضمن اتفاقية بهذا الشأن.

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ 46 مليار ريال نهاية 2024، وهناك 7.4 ألف شركة سعودية تستثمر في مصر، و5 آلاف شركة مصرية تستثمر في المملكة، مشيرًا سموه إلى ارتفاع استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بنسبة 500% خلال عام 2023.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت، بحث مع رئيس مجلس إدارة “أكوا باور السعودية” محمد أبونيان، تعزيز التعاون في تحسين كفاءة الطاقة، ودعم الشبكة الكهربائية الموحدة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة المشروعات المشتركة في الطاقة المتجددة ، مؤكدا حرص مصر على توسيع نطاق التعاون ، والإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية.