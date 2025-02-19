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وزارة الموارد البشرية تنشر اللائحة التنفيذية لتعديلات نظام العمل

صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1446 هـ      19 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية, عن نشر اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، بالتزامن مع بدء نفاذ تعديلات نظام العمل الصادرة بالمرسوم الملكي بتاريخ 8 صفر 1446هـ، وفقًا للبند الثالث من قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2 صفر 1446هـ.

 ودعت جميع الراغبين بالاطلاع على تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، زيارة الرابط التالي ( هنا )

 يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال هذه اللائحة إلى تسليط الضوء على تفاصيل نظام العمل إسهامًا في تعزيز بيئة عمل آمنة وضمان حقوق جميع العاملين، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحديث وتطوير سوق العمل بالمملكة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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