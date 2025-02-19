نيوم يعزز صدارته لـ” يلو” بنقاط النجمة.. والطائي يتغلب على أحد 

حائل- خالد الحامد
ابتعد فريق نيوم بصدارة ترتيب دوري يلو، بعد تغلبه على ضيفه النجمة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد الملك خالد بتبوك،في ختام الجولة 22 من المسابقة.
سجل ثنائية نيوم” ألفا سيميدو، وكارلوس جونيور”؛ ليرفع نيوم رصيده إلى 47 نقطة بالمركز الأول، وبقي النجمة عند 37 نقطة بالمركز الرابع.
وبصعوبة، استعاد فريق الطائي نغمة الانتصار، وذلك بعد أن كسب مستضيفه أحد بنتيجة 1/2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب أحد بالمدينة المنورة.
سجل للطائي أندريه كورديا، ومحمد الصيعري، ولأحد بدر فلاته؛ ليرفع الطائي رصيده إلى 37 نقطة بالمركز الخامس، وبقي أحد عند 12 نقطة بالمركز الأخير مقتربًا من الرحيل للثانية.
وكسب فريق جدة مضيفه الصفا بهدفين نظيفين، في المواجهة التي احتضنها ملعب الصفا بصفوى.
سجل هدفي جدة لاعب الصفا عبدالله عثمان خطأً في مرماه، وهداف الفريق حسين المعيني.
بهذه النتيجة، رفع جدة رصيده إلى 32 نقطة، صعد بها للمركز الثامن، وتوقف رصيد الصفا عند 21 نقطة بالمركز السادس عشر في دائرة الخطر.
وحسم التعادل السلبي مواجهة فريق الباطن مع ضيفه الجندل؛ بذلك رفع الباطن رصيده إلى 24 نقطة في المركز الـ 14 بينما زاد الجندل رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ 11.
🔚 نهاية المباراة#نيوم 2️⃣#النجمة 0️⃣
⚽️ شاهد الأهداف ..⤵️#نيوم_النجمة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/zKVcjff8F9
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 19, 2025
🔚 نهاية المباراة#الصفا 0️⃣#جدة 2️⃣
⚽️ شاهد الأهداف..⤵️#الصفا_جدة | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/7dLV46ywQX
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 19, 2025