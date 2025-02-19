ميامي تجهز الأهلي المصري لمونديال الأندية

أعلن النادي الأهلي المصري عن إقامة معسكر لفريقه بمدينة ميامي الأميركية، وذلك قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في كرة القدم، المقررة بين 14 يونيو – 13 يوليو بالولايات المتحدة الأميركية.
وأعلن الأهلي عن توقيع عقد رسمي من خلال شركة كرة القدم بالنادي مع الشركة المتحدة للرياضة؛ لترعى المعسكر الذي يستمر في الفترة من 5 إلى 11 يونيو بمدينة ميامي، على أن تتكفل الشركة المتحدة بكل ما يخص المعسكر، بالإضافة لخوض الأهلي مباراة ودية يوم 8 يونيو، بعد الاتفاق مع المدير الرياضي للنادي محمد رمضان، والمدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر.
وقال أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم لوكالة فرانس برس:” نجحنا في توقيع اتفاق مع الشركة المتحدة لرعاية معسكر الفريق، وتوفير كل ما يلزم قبل المشاركة في مونديال الأندية، الذي يحظى باهتمام كبير من مجلس إدارة النادي ورئيسه محمود الخطيب”.
وأضاف توفيق “شركة كرة القدم تقوم بكل ما يلزم من أجل زيادة الموارد المالية لقطاع كرة القدم وخصوصا الفريق الأول، عن طريق عقد شراكات مع رعاة وشركاء جدد لزيادة الاستثمارات في الفريق الأول وبقية فرق كرة القدم بالنادي”.
ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025 والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 32 نادياً. وأوقعت القرعة الأهلي في المجموعة الأولى مع أندية انتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.
ويفتتح الأهلي مباريات البطولة بلقاء إنتر ميامي، الذي يقوده أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي يوم 14يونيو.
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