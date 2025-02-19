منتخب العراق تحت 20 عامًا يتأهل لربع نهائي كأس آسيا

البلاد- جدة
مالت الأفضلية خلال المباراة لصالح منتخب الأردن الذي ضغط في معظم المراحل، وسنحت له العديد من الفرص، لكن دون أن ينجح في التسجيل.
وأكمل منتخب العراق المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط حيدر حمد في الدقيقة 79 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.
وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الأربعاء أيضاً فوز الأخضر السعودي على منتخب كوريا الديمقراطية الشعبية 2-1 على ستاد مركز باوان الرياضي في شينزن.
بتلك النتائج، تصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط للعراق؛ حيث حصلت السعودية والعراق على بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي.
وفي الدور ربع النهائي، يلتقي المنتخب السعودي مع الصين ثانية المجموعة الأولى، في حين يتقابل العراق مع أستراليا صاحبة المركز الأول في المجموعة الأولى.
يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة تتأهل؛ من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2025 في تشيلي.