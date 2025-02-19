الرياضة

منتخب العراق تحت 20 عامًا يتأهل لربع نهائي كأس آسيا

صحيفة البلادaccess_time21 / شعبان / 1446 هـ      19 فبراير 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تأهل المنتخب العراقي إلى الدور ربع النهائي بعد تعادله مع الأردن في 0-0 اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي جمعهما
على ستاد مركز لونغهوا الثقافي والرياضي في شينزن، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025 في الصين.
مالت الأفضلية خلال المباراة لصالح منتخب الأردن الذي ضغط في معظم المراحل، وسنحت له العديد من الفرص، لكن دون أن ينجح في التسجيل.

وأكمل منتخب العراق المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط حيدر حمد في الدقيقة 79 نتيجة حصوله على الإنذار الثاني.

 

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم الأربعاء أيضاً فوز الأخضر السعودي على منتخب كوريا الديمقراطية الشعبية 2-1 على ستاد مركز باوان الرياضي في شينزن.

بتلك النتائج، تصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط للعراق؛ حيث حصلت السعودية والعراق على بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي.

وفي الدور ربع النهائي، يلتقي المنتخب السعودي مع الصين ثانية المجموعة الأولى، في حين يتقابل العراق مع أستراليا صاحبة المركز الأول في المجموعة الأولى.

يشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى في البطولة تتأهل؛ من أجل تمثيل قارة آسيا في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2025 في تشيلي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *