منتخب العراق تحت 20 عامًا يتأهل لربع نهائي كأس آسيا

تأهل المنتخب العراقي إلى الدور ربع النهائي بعد تعادله مع الأردن في 0-0 اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي جمعهما

على ستاد مركز لونغهوا الثقافي والرياضي في شينزن، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025 في الصين.