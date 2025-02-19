قبل كلاسيكو الاتحاد والهلال.. تاريخ مواجهات جيسوس وبلان

يستضيف فريق الاتحاد نظيره الهلال، في كلاسيكو مفصلي مرتقب السبت المقبل، على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في جولة” يوم التأسيس” الـ 21 بدوري روشن.
وبعد تبادل الصدارة في الجولات الماضية أو تقاسمها، انفرد الاتحاد بها، برصيد 52 نقطة متقدمًا بفارق أربع نقاط على الهلال الذي تعثر في آخر جولتين ليتراجع للمركز الثاني، بعدما حقق فريق المدرب جورجي جيسوس فوزا واحدًا في آخر أربع مباريات.
وستكون لدى الاتحاد الفرصة للتقدم بفارق سبع نقاط على الهلال في حالة تحقيق الفوز على ضيفه، الذي ألحق به خسارته الأولى في الموسم الحالي، عندما تفوق بنتيجة 3-1 في مباراة الدور الأول.
وسبق أن تقابل جيسوس وبلان، في 4 مناسبات، اثنتان منهما في الملاعب الأوروبية، بينما احتضنت ملاعب السعودية آخر مواجهتين بين المدربين.
وتعود أول مباراة بين جيسوس وبلان لموسم 2013-2014، حينما كان المدرب البرتغالي مدربًا لفريق بنفيكا، أما المدرب الفرنسي فكان يقود باريس سان جيرمان.
وفاز المدرب الفرنسي في اللقاء الأول، الذي أقيم في دور المجموعات لدوري الأبطال موسم 2013-2014، بانتصار باريس سان جيرمان على بنفيكا بثلاثية نظيفة.
ورد جيسوس الدَّين لنظيره الفرنسي، وفاز بالمباراة الثانية بنتيجة هدفين مقابل هدف، على ملعب النور في البرتغال.
المواجهة الثالثة بين المدربين كانت في الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالملز، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين. وفاز بهذه المواجهة الهلال تحت قيادة جيسوس بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف.
والتقى جيسوس نظيره لوران بلان في المباراة الرابعة بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تفوق الاتحاد على الهلال في ربع النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-1.
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